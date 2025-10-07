USA on ostamassa Ukrainalta drooniteknologiaa miljardeilla

Ukrainan ja Yhdysvaltojen suhteissa on tapahtumassa merkittävä käänne. Tähän asti asekuljetukset ovat virranneet vain yhteen suuntaan: Yhdysvalloista Ukrainaan. Mutta nyt Kiova voi tarjota Washingtonille taistelutestattua drooniteknologiaa – eikä pelkästään tarjota, vaan tehdä siitä diilin, kuten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa sanoa.
Ryhmä ukrainalaisvirkamiehiä ja sotilashenkilöstä aloitti apulaispuolustusministeri Serhiy Bojevin johdolla viime viikon tiistaina neuvottelut Washingtonissa presidentinhallinnon kanssa sopimuksesta, joka tarjoaisi Yhdysvalloille drooniteknologiaa. Sekä Trump että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tukevat kaupan syntymistä.
Erään Yhdysvaltain viranomaisen Wall Street Journalille kertomien tietojen mukaan kysymys on miljardeista dollareista. Hänen mukaansa kaupan yksityiskohdista sopiminen saattaa kuitenkin viedä kuukausia, vaikka periaatesopimukseen päästäisiinkin nopeasti.
Yhdysvalloissa valmistetaan edistyksellisiä drooneja, mutta Ukraina on kaukana sen edellä taisteluissa tehokkaiksi osoittautuneiden mutta edullisten miehittämättömien lentolaitteiden massatuotannossa. Ukraina on valmis jakamaan laajaa kokemustaan droonien tuotannossa ja käytössä. Yhdysvaltalainen pääomasijoitusrahasto UA1 on jo investoinut kahdeksaan ukrainalaiseen puolustusalan yhtiöön.
Mahdollinen droonisopimus antaisi Yhdysvalloille Ukrainan kilpailukykyistä teknologiaa. Ukraina puolestaan pyrkii saamaan Yhdysvaltojen korkean teknologian aseita, kuten Patriot-ohjustorjuntajärjestelmiä, HIMARS-raketinheittimiä, pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia ja monitoimihävittäjiä. Droonisopimus saattaa olla osa Zelenskyin mainitsemaa sotilaallista pakettia, jossa Ukraina haluaa ostaa Yhdysvalloista aseita kymmenillä miljardeilla dollareilla.