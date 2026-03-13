USA murskasi Iranin ilmapuolustuksen – sodassa alkoi uusi vaihe

Yhdysvaltain ja Israelin iskujen arvioidaan heikentäneen merkittävästi Iranin ilmapuolustusta, minkä myötä sodassa on siirrytty uuteen vaiheeseen. Alkuvaiheen kalliit pitkän kantaman asejärjestelmät ovat väistyneet huomattavasti halvempien täsmäpommien tieltä.

Operaatio Epic Fury aloitettiin mereltä laukaistavilla Tomahawk-risteilyohjuksilla sekä häivekoneilla, kuten B-2-pommikoneilla ja F-22-hävittäjillä. Yhdysvaltain asevoimat julkaisi myöhemmin listan ilmaiskuissa käytetyistä asejärjestelmistä.

Ensimmäisten 48 tunnin aikana Iranin iskuihin paloi 5,6 miljardia dollaria. Viikon aikana summa nousi noin 11,3 miljardiin dollariin, kertoi The Hill kongressilähteeseen viitaten.

Alkuvaiheessa hyödynnettiin niin sanottuja stand-off-aseita. Ne voidaan laukaista vihollisen ilmapuolustuksen ulottumattomista. Tomahawk-risteilyohjuksen hinta voi ylittää miljoona dollaria kappaleelta.

Britannian ilmavoimien entisen komentajan, ilmamarsalkka evp. Greg Bagwellin mukaan tällaiset aseet ovat tyypillinen valinta sodan alkuvaiheessa.

– Alussa halutaan välitön shokkivaikutus. Helpoin tapa on laukaista mahdollisimman paljon Tomahawkeja, koska ne voivat iskeä nopeasti ja lähes huomaamatta, Bagwell sanoi Telegraphin mukaan.

Teheranin hallinnon ilmapuolustus heikkeni nopeasti ensimmäisten iskujen jälkeen. Tällöin Yhdysvallat siirtyi käyttämään raskaampia B-1- ja B-52-pommikoneita sekä EC-130H- ja U-2-tiedustelulentokoneita.

Ilmaherruuden myötä amerikkalaiskoneet voivat lentää Iranin yllä suhteellisen vapaasti etsimässä uusia kohteita. Samalla käyttöön on tullut huomattavasti halvempia aseita eli niin sanottuja JDAM-pommeja.

Kyseessä on tavallinen pommi, johon on lisätty ohjausjärjestelmä ja siivekkeet. GPS-navigointi tai laser ohjaa pommin kohteeseensa. Pommit voivat liukua jopa 15–20 kilometriä ennen osumaa, ja niiden tarkkuus on muutamia metrejä.

JDAM-pommin hinta on noin 30 000–70 000 dollaria. Se on murto-osa pitkän kantaman ohjusten hinnasta.

Puolustusanalyytikko Colby Badhwar sanoo Telegraphille, että sodan edetessä tällaisiin aseisiin siirtyminen on loogista. Pitkän kantaman aseita ei ole rajattomasti, ja niiden valmistaminen kestää kauan.

– Suurin osa stand-off-aseista maksaa vähintään miljoona dollaria kappaleelta. Kun ilmapuolustus heikkenee, niitä ei enää tarvita yhtä paljon, hän sanoo.

Pommikoneet odottavat sopivia kohteita

Yhdysvallat on siirtynyt Bagwellin mukaan sodassa “war of persistence” -vaiheeseen. Tavoitteena on pitää mahdollisimman paljon koneita ilmassa ja iskeä nopeasti uusiin kohteisiin.

Iran on hajauttanut ja piilottanut esimerkiksi drooni- ja ohjuslaukaisualustojaan, mikä tekee kohteiden etsimisestä vaikeampaa. Siksi iskuja tuetaan tiedustelulla, drooneilla ja satelliiteilla.

Raskaiden pommikoneiden etuna on suuri pommikuorma. Esimerkiksi F-15-hävittäjä voi kuljettaa jopa noin kymmenen tonnia pommeja. Israelin asevoimien komentaja, kenraalimajuri Tomer Bar lensi tällaisella koneella henkilökohtaisesti Iranin ylle 6. maaliskuuta.

Raskaat pommikoneet otettiin käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat oli varma, että Iranin ilmapuolustus ei enää pysty uhkaamaan niitä merkittävästi. Greg Bagwellin mukaan tarkoituksena ei ole mattopommittaa suuria alueita Iranissa.

– Mutta kun lastina on 50 pommia, ja lento tehdään yhdessä Reaper-lennokin kanssa, niin ballististen ohjusten ja droonien laukaisuasemia voidaan tuhota yksi pommi kerrallaan pitkän ajan kuluessa, ilmamarsalkka evp. sanoo.