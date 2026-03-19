USA moukaroi Iranin ohjuskohteita uusilla bunkkeripommeilla

Yhdysvallat on käyttänyt uutta GBU-72/B-bunkkerintuhoajapommia iskuissa Iranin rannikon ohjuskohteisiin Hormuzinsalmen läheisyydessä.

Iskut kohdistuivat raskaasti suojattuihin meritorjuntaohjusten tukikohtiin, joiden arvioitiin uhkaavan kansainvälistä laivaliikennettä strategisesti tärkeässä salmessa.

Yhdysvaltain asevoimien CENTCOM-komentokeskus kertoi käyttäneensä useita 5 000 paunan eli 2 300 kilogramman syvälle tunkeutuvia pommeja, mutta ei nimennyt asetyyppiä. Useat amerikkalaismediat, kuten CNN ja , ovat kuitenkin kertoneet kyseessä olleen uusi GBU-72/B-täsmäpommi.

Asejärjestelmää ilmeisesti käytettiin ensimmäistä kertaa taistelussa. Aiemmin liikkui tosin väitteitä, että samaa asetta olisi saatettu käyttää iskuissa Jemenissä.

TWZ:n mukaan GBU-72/B on kehitetty korvaamaan vanhempi GBU-28-pommi, joka otettiin käyttöön Persianlahden sodan aikaan 1990-luvun alussa. Uusi ase sijoittuu teholtaan 2 000 paunan JDAM-pommien ja huomattavasti raskaamman, 30 000 paunan GBU-57 “Massive Ordnance Penetrator” -pommien väliin.

Täsmäpommissa yhdistyvät läpäisykykyinen taistelukärki ja GPS-ohjattu tarkkuusjärjestelmä. Sen tarkoitus on tuhota syvälle maahan tai vahvistettuihin rakenteisiin suojattuja kohteita, kuten ohjusvarastoja ja bunkkereita.

Yhdysvallat on käyttänyt viime aikoina iskuissa Iraniin myös kevyempiä bunkkerintuhoajia, mutta uusi 5 000 paunan ase tarjoaa mahdollisuuden iskeä syvempiin kohteisiin ilman kaikkein raskaimpien pommien käyttöä.

Hormuzinsalmella Iranin drooni- ja ohjusuhka sekä merimiinat ovat käytännössä pysäyttäneet kaupallisen meriliikenteen. Alue on keskeinen maailman energiakuljetuksille.

Yhdysvallat pyrkii iskuilla heikentämään Iranin kykyä uhata laivaliikennettä ja avaamaan reitin uudelleen tankkereille. Taustalla on huoli Iranin laajasta meritorjuntaohjusten arsenaalista, jota voidaan käyttää myös liikkuvista laukaisualustoista.