USA lähettää etelärajalle kokeneita maahanlaskujoukkoja

Yhdysvaltojen hallinto on aikeissa siirtää tuhansia kokeneita sotilaita maan etelärajalle, The Wall Street Journal uutisoi. Lopullista määräystä kyseisten joukkojen siirtämisestä Meksikon vastaiselle rajalle ei ole annettu, mutta armeija on aloittanut valmistelut todennäköisen operaation varalle.

Rajaturvallisuus ja laittomien rajanylitysten kuriin saaminen ovat olleet virkaansa juuri astuneen presidentti Donald Trumpin keskeisiä vaaliteemoja. Trump on puheissaan kuvaillut rajan ylittävä laitonta siirtolaisuutta, salakuljetusta ja huumekauppaa ”miehitykseksi”, johon on vastattava sotilaallisin toimin. Siinä missä rajalle on aikaisemmin siirretty lähinnä reserviläisiä, on Trump väläyttänyt mahdollisuutta määrätä enemmän armeijan sotilaita rajaviranomaisten ja kansalliskaartin tueksi. Käsky 1500 sotilaan siirtämisestä rajalle on jo annettu.

Nyt armeija on määrännyt valmiuteen yli 5000 82. maahanlaskudivisioonan ja 10. vuoristodivisionaan sotilasta. Kyseiset yksiköt ovat maan asevoimien kokeneimpia ja koulutetuimpia. Molemmat yksiköt ovat taistelleet Irakin ja Afganistanin sodissa, ja 82. maahanlaskudivisioona osallistui myös Kabulin evakuointiin kesällä 2021. Yhtä 82. maahanlaskudivisioonan prikaateista pidetään jatkuvassa ympärivuorokautisessa valmiudessa äkillisten kriisitilanteiden varalta. Sotilaat ovat aikaisemmin avustaneet viranomaisia luonnonkatastrofien yhteydessä, mutta useimmiten yksiköitä on käytetty taistelutehtävissä ulkomailla.

Jalkaväen lisäksi rajalle valmistaudutaan lähettämään myös huolto- ja viestintäjoukkoja, WSJ:lle kerrotaan. Puolustusministeriö on lisäksi määrännyt helikoptereita ja tiedusteluanalyytikkoja alueelle. Lähteiden mukaan sotilaat voivat olla rajalla jo päivien sisällä.