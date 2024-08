USA Kursk-operaatiosta: Ukraina tekee omat päätöksensä

– Ukraina tekee itse päätöksensä sotilasoperaatioista, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller kommentoi Kurskin alueen tapahtumia, Ukrinform raportoi.

– Ukrainan toimet Kurskin alueella eivät riko Yhdysvaltojen rajoituksia Kiovaan toimitettujen amerikkalaisten aseiden käytölle, Miller sanoi.

Hänen mukaansa ukrainalaiset eivät ilmoittaneet Yhdysvalloille taktiikoistaan, ”mutta ei ole epätavallista, että ukrainalaiset eivät ilmoita meille täsmällisistä taktiikoistaan ennen kuin he tekevät niitä.

– Tämä on sota, jota he käyvät, hän sanoi ja lisäsi, että Yhdysvallat tarjoaa Ukrainalle tarvittavat laitteet ja neuvot.

– Kun kyse on päivittäisistä taktiikoista, joita he tekevät, päiväkohtaisista iskuista, joita he tekevät, joskus olemme yhteydessä heihin, joskus emme, Miller sanoi.

– Olen nähnyt Venäjän hallituksen lausunnot. Se on vähän värikästä, että he kutsuvat sitä provokaatioksi ottaen huomioon, että Venäjä loukkasi Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia, Miller kommentoi Venäjän johdon lausuntoja.

Russian media estimate that the area of the Kursk region seized by Ukraine in the past 48 hrs is roughly 350 sq km. https://t.co/a7Vt66Cn6j pic.twitter.com/X4ZUlBck2C

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 7, 2024