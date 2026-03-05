USA käytti Iranissa uutta sotatekoälyä – tarkat iskut tuhanteen kohteeseen 24 tunnissa

Yhdysvallat käyttää Iranin sodassa uutta sotatekoälyä. Sen avulla USA on iskenyt onnistuneesti tuhanteen kohteeseen operaation ensimmäisen 24 tunnin aikana. Asiasta kirjoittaa Washington Post.

Uuden teknologian keskiössä on Palantir-yrityksen kehittämä Maven Smart System, joka kykenee tuottamaan suuren määrän paikkatieto- ja tiedusteludataa. Järjestelmään on upotettuna Anthopicin kehittämä Claude-tekoäly. Teknologioiden käyttö yhdessä on luonut Yhdysvalloille tehokkaan uuden aikakauden aseen.

WP:n haastattelemien järjestelmää tuntevien henkilöiden mukaan Maven ja Claude osasivat antaa armeijalle tarkkoja tietoja eri kohteiden sijainnista ja asettaa ne automaattisesti tärkeysjärjestykseen. Uuden teknologian kerrotaan muuttaneen tiedustelutoimintaa niin, että ennen viikkojen työmäärää vastannut suunnittelu on muuttunut reaaliaikaiseksi toiminnaksi. Asiantuntijoiden mukaan teknologiaa ei hyödynnetä vain Iranissa, vaan USA on käyttänyt sitä myös muissa operaatioissaan.

Lisääntyvä tekoälyn käyttö osuu samaan aikaan kiistaan, jossa presidentti Donald Trump ilmoitti hallinnon kieltävän Anthropicin työkalujen jatkokäytön valtionhallinnossa ja määräsi niiden alasajon puolessa vuodessa. WP:n mukaan kiistan taustalla olivat erimielisyydet muun muassa massavalvonnasta ja täysin autonomisista aseista.

Lehden mukaan sotilasjohto on kuitenkin ehtinyt tulla järjestelmästä riippuvaiseksi, ja Pentagon jatkaa sen käyttöä, kunnes korvaava ratkaisu saadaan käyttöön.