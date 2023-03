USA julkaisi videon lennokin ja venäläisen hävittäjän kohtaamisesta

Yhdysvaltain asevoimat on julkaissut kuvamateriaalia amerikkalaisen lennokin ja venäläisen hävittäjän kohtaamisesta Mustanmeren yllä. Asiasta kertoo CNN.

Videolla näkyy muun muassa, kuinka venäläinen Suhoi Su-27 -hävittäjä lähestyy lennokkia ja päästää polttoainetta ilmaan sen edessä.

Yhteenoton seurauksena amerikkalainen tiedustelulennokki vaurioitui ja putosi mereen. CNN:n mukaan viranomaiset pitivät huolen siitä, että lennokin sisältämiä salaisia tietoja tai muutakaan arvokasta ei päätyisi venäläisten käsiin.

Venäläinen hävittäjälentokone osui Yhdysvaltain miehittämättömään lennokkiin ja pakotti sen putoamaan Mustallamerellä tiistaiaamuna. Lennokki putosi mereen noin 120 kilometrin päässä lounaaseen Krimin niemimaalta.

USA:n mukaan venäläiset olisivat päässeet pudonneen lennokin luokse. Venäjä kiistää hävittäjän törmäyksen.

The U.S. military has just released video of the encounter between the Russian Su-27 fighter jets and the @usairforce MQ-9 Reaper drone over the Black Sea. pic.twitter.com/CBjS9NTJ8Y

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 16, 2023