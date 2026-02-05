USA ja Venäjä lähellä sopua ydinaseiden rajoituksista

Yhdysvallat ja Venäjä ovat pääsemässä sopuun uuden START-ydinasesopimuksen jatkosta. Sopimus umpeutuu torstaina.

Abu Dhabissa käydyistä neuvotteluista tietoiset lähteet kertovat Axiosille, että luonnos edellyttää vielä presidentti Donald Trumpin ja Vladimir Putinin hyväksyntää. START-sopimus on rajoittanut molempien maiden ydinasearsenaalia, jotka yhdessä vastaavat noin 85 prosenttia maailman ydinkärjistä.

Valkoisen talon lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner keskustelivat Venäjän edustajien kanssa Ukraina-neuvotteluiden ohella. Alustava ehdotus on, että sopimusta noudatetaan puolen vuoden ajan, minkä aikana käytäisiin neuvotteluita uudesta kokonaisuudesta.

START-sopimus asettaa ylärajan ydinkärjille, joita Yhdysvallat ja Venäjä voivat sijoittaa sukellusveneisiin, ohjuksiin ja pommikoneisiin. Se sisältää lisäksi tärkeänä pidettyjä avoimuuden mekanismeja.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen huomauttaa, että sopimus käytännössä haudattiin jo vuonna 2023, kun Venäjä rikkoi sitä ilmoittamalla ”keskeyttäneensä” sen noudattamisen.

Syyskuussa 2025 Moskova ehdotti poliittista sitoumusta jatkaa sopimuksen ydinkärkiä ja kantolaitteita koskevia rajoituksia vuodella.

– Mitä taas tulee Venäjään, Uusi Start -sopimus ei kata sen Burevestnikin ja Poseidonin kaltaisia uusia strategisia asejärjestelmiä, minkä vuoksi se voisi jatkaa niiden kehitystyötä ilman rajoituksia. Näin Venäjä tekee jo ei-strategisten ydinaseiden kohdalla, Lavikainen sanoo.

Yhdysvaltain asevoimien Euroopan komentokeskus ilmoitti lisäksi palauttavansa sotilasdialogin Venäjän kanssa torstaina. Se keskeytettiin vuonna 2021 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.