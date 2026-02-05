Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Steve Witkoff. / AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

USA ja Venäjä lähellä sopua ydinaseiden rajoituksista

  • Julkaistu 05.02.2026 | 18:15
  • Päivitetty 05.02.2026 | 19:50
  • USA, Venäjä
Uusi START -sopimus ei kata Burevestnikin ja Poseidonin kaltaisia strategisia asejärjestelmiä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvallat ja Venäjä ovat pääsemässä sopuun uuden START-ydinasesopimuksen jatkosta. Sopimus umpeutuu torstaina.

Abu Dhabissa käydyistä neuvotteluista tietoiset lähteet kertovat Axiosille, että luonnos edellyttää vielä presidentti Donald Trumpin ja Vladimir Putinin hyväksyntää. START-sopimus on rajoittanut molempien maiden ydinasearsenaalia, jotka yhdessä vastaavat noin 85 prosenttia maailman ydinkärjistä.

Valkoisen talon lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner keskustelivat Venäjän edustajien kanssa Ukraina-neuvotteluiden ohella. Alustava ehdotus on, että sopimusta noudatetaan puolen vuoden ajan, minkä aikana käytäisiin neuvotteluita uudesta kokonaisuudesta.

START-sopimus asettaa ylärajan ydinkärjille, joita Yhdysvallat ja Venäjä voivat sijoittaa sukellusveneisiin, ohjuksiin ja pommikoneisiin. Se sisältää lisäksi tärkeänä pidettyjä avoimuuden mekanismeja.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen huomauttaa, että sopimus käytännössä haudattiin jo vuonna 2023, kun Venäjä rikkoi sitä ilmoittamalla ”keskeyttäneensä” sen noudattamisen.

Syyskuussa 2025 Moskova ehdotti poliittista sitoumusta jatkaa sopimuksen ydinkärkiä ja kantolaitteita koskevia rajoituksia vuodella.

– Mitä taas tulee Venäjään, Uusi Start -sopimus ei kata sen Burevestnikin ja Poseidonin kaltaisia uusia strategisia asejärjestelmiä, minkä vuoksi se voisi jatkaa niiden kehitystyötä ilman rajoituksia. Näin Venäjä tekee jo ei-strategisten ydinaseiden kohdalla, Lavikainen sanoo.

Yhdysvaltain asevoimien Euroopan komentokeskus ilmoitti lisäksi palauttavansa sotilasdialogin Venäjän kanssa torstaina. Se keskeytettiin vuonna 2021 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)