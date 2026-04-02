USA:n asevoimat ottaa nyt oppia Ukrainasta – droonien käytössä nopea muutos

Yhdysvaltain maavoimat uudistaa koko toimintatapansa droonien käytön pohjalta, jotta se säilyttää etulyöntiaseman nykyaikaisessa sodankäynnissä. Muutos nopeuttaa sotilasoppien päivittämistä ja perustuu suoraan taistelukokemuksiin erityisesti Ukrainasta.
Maavoimat kertoo ottavansa käyttöön uuden, koko organisaation kattavan lähestymistavan miehittämättömien järjestelmien hyödyntämiseen. Tavoitteena on niin sanottu drooniylivoima tai droonihallinta, jossa lennokit ohjaavat sekä tiedustelua että taistelun kulkua aiempaa tiiviimmin.
Keskeinen muutos koskee taktiikan ja ohjeistuksen kehittämistä. Perinteinen, vuosia kestävä doktriinityö korvataan mallilla, jossa uusia järjestelmiä viedään nopeasti yksiköiden arsenaaliin. Käyttöä kehitetään käytännön kokemusten perusteella.
– Drooniylivoima on puolustushallinnon prioriteetti, sanoo asevoimien Combined Arms Doctrine Directorate -kehitysyksikön johtaja Richard Creed.
Hänen mukaansa viimeisen vuoden aikana on keskitytty erityisesti järjestelmien käyttöönottoon ja harjoitteluun. Kokemuksen karttuessa myös ohjeistusta voidaan täsmentää.
Uudistus näkyy jo maavoimien keskeisissä ohjesäännöissä. Kenttäohjesääntö FM 3-0 päivitettiin maaliskuussa 2025 vastaamaan jatkuvaa droonivalvontaa. Uusissa linjauksissa korostetaan esimerkiksi suojautumista jatkuvalta havainnoinnilta sekä kontaktin ottamista viholliseen sensoreilla tai miehittämättömillä järjestelmillä ennen muiden joukkojen taistelukosketusta.
Oppia on haettu suoraan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, jonka kokemuksia on sisällytetty esimerkkitapauksina koulutukseen ja johtamiseen.
Doktriinityö perustuu Yhdysvalloissa laajaan yhteistyöhön. Fort Leavenworthin doktriinikeskus vastaa yleislinjauksista, kun taas eri aselajien osaamiskeskukset kehittävät yksityiskohtaisempia ohjeita. Järjestelmän kerrotaan mahdollistavan tiedonkulun sekä kentältä ylöspäin että johdosta alaspäin.
Muutos näkyy hyökkäys- ja puolustuskyvyissä. Maavoimat viimeistelee parhaillaan ohjeistusta pienten droonien taktiseen käyttöön, samalla kun vastatoimia kehitetään nopeasti kehittyvää drooniuhkaa vastaan.
Uudistus ulottuu yksittäisen sotilaan tasolle. Tehtäviä ja koulutusta päivitetään vastaamaan tilannetta, jossa droonit ovat jatkuvasti läsnä taistelukentällä sekä omalla että vihollisen puolella.
Drooneja ei enää pidetä erillisenä suorituskykynä, vaan tärkeänä osana kaikkea toimintaa. Uudet toimintamallit pyritään viemään käytäntöön mahdollisimman nopealla aikataululla.