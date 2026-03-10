USA ja Israel moukaroivat Irania – ”rajallinen kyky kostoiskuihin”

Yhdysvaltain ja Israelin joukot ovat heikentäneet iskuillaan rajusti Iranin ohjus- ja droonikykyjä, mikä on rajoittanut Iranin kykyä käynnistää kostoiskuja alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Myös Iranin sisäinen turvallisuuskoneisto on heikentynyt Teheranissa ja osissa Länsi-Irania.

– Amerikkalaiset ja israelilaiset ovat iskeneet kymmeniin sisäisen turvallisuuden laitoksiin Keski- ja Länsi-Iranissa 28. helmikuuta lähtien, ISW kertoo.

Yhdysvaltain ja Israelin joukot kohdistivat iskun Teheranissa sijaitsevaan yritykseen, joka osallistuu Iranin hallinnon internetin sensuuriin ja suodatukseen.

– Amerikkalaiset ja israelilaiset iskivät Sahab Pardaz -yhtiöön, jolle Yhdysvallat asetti pakotteita lokakuussa 2022 ”sensuuri-, valvonta- ja vakoilutyökalujen” toimittamisesta Iranin hallinnolle.

Israelin asevoimien (IDF) kerrotaan vahvistaneen, että Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah käyttää pitkän kantaman ammuksia hyökätäkseen Israeliin.

– Israelin viranomaiset sanoivat odottavansa Hizbollahin lisäävän iskujensa määrää ”tulevina päivinä” pyrkimyksenään ”vetää Israelin huomio pois” Iranista, ISW kertoo.

Iranin sanotaan tehneen useita ohjushyökkäyksiä Israeliin viime päivien aikana. Iran on laukaissut ohjuksia ja drooneja myös Persianlahden valtioihin.

