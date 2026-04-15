112-sovellukseen uusi ominaisuus – varoittaa droonien uhasta

Mobiililaitteisiin ladattavaan 112 Suomi -sovellukseen lisätään ominaisuus, jolla on mahdollista varoittaa ilmasta uhkaavista vaaroista. Sovelluksella on tällä hetkellä jo yli 2 miljoonaa käyttäjää, minkä vuoksi suomalaisille jo tuttua sovellusta halutaan kehittää entistä kattavammaksi, sisäministeriö kertoo. Vaaratiedotteet välitetään sovellukseen puhelimen sijaintitiedon perusteella.

Toimintaohjeet ilmasta uhkaavaan vaaraan löytyvät nyt 112-sovelluksen palveluvalikoimasta. Ohjeet kertovat miten toimia, jos saat vaaratiedotteen drooneista, löydät pudonneen droonin tai havaitset droonin ilmassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Viranomaisten ohjeet droonihavaintojen varalle löytyvät nyt mobiilisti muiden tärkeiden turvallisuuspalveluiden kanssa, toteaa pelastusylitarkastaja Tuomas Pylkkänen sisäministeriöstä sovelluksen sivuilla.

Ilmasta uhkaavasta vaarasta varoitetaan tarpeen mukaan vaaratiedotteella. Hätäkeskuslaitoksen valmiusjohtaja Marko Niemisen mukaan 112 Suomi -sovellus on yksi virallisista vaaratiedotekanavista.

Vaikka Suomessa pystytään jo nyt varoittamaan väestöä monikanavaisesti, järjestelmiä pitää kehittää jatkuvasti nykyisessä turvallisuusympäristössä ja teknologian kehittyessä. Sisäministeriön maaliskuussa asettaman SIREN-hankkeen tehtävänä on luoda 112 Suomi -sovellukseen vielä erillinen ominaisuus ilmasta uhkaavasta vaarasta tiedottamiseen tämän ja ensi vuoden aikana. Hanke toteutetaan EU-rahoituksella.

– 112 Suomi -sovelluksesta on kasvanut vuosien varrella turvallisuuspalveluiden työkalupakki. Ilmasta uhkaavaan vaaraan liittyviin viestintätarpeisiin on järkevää hyödyntää olemassa olevaa sovellusta, joka on tuttu jo yli kahdelle miljoonalle käyttäjälle, Marko Nieminen toteaa.

Maksuttoman 112 Suomi -sovelluksen voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta (App Gallery, Google Play, App Store). Viranomainen muistuttaa, että sovelluksen avaaminen ei tarkoita, että puhelin käynnistää yhteyden hätäkeskukseen. Sen sijaan sovellus pitää avata säännöllisesti, jotta saa ilmoitukset esimerkiksi vaaratiedotteista. Puhelimissa sovellukset menevät offline-tilaan, mikäli niitä ei koskaan käytä.

Vaaratiedotteet useissa kanavissa

Poimintoja videosisällöistämme

Väestön varoittaminen ja vaaratiedottaminen Suomessa perustuu monikanavaisuuteen, jolla pyritään tavoittamaan varoitettava väestönosa mahdollisimman kattavasti.

Vaaratiedottamisjärjestelmä perustuu analogiseen radioon ja digitaaliseen televisioon siten, että vaaratiedote annetaan aina radiossa ja sen lisäksi myös televisiossa, jos vaaratiedotteen antava viranomainen niin päättää. Perinteisiä vaaratiedottamisen kanavia täydentää 112 Suomi -sovellus.

Näiden lisäksi vaaratiedote julkaistaan verkkosivuilla pelastustoimi.fi, 112.fi ja yle.fi sekä YLE-palvelusovelluksessa ja teksti-TV:n sivulla 112. Lisäksi väestön varoittamiseen on käytössä kiinteä väestönhälytinjärjestelmä ja kaiutinautoja.

Cell Broadcast -teknologia täydentää tiedottamista

Suomeen toteutetaan Cell Broadcast -teknologiaan perustuva vaaratiedotejärjestelmä, joka noudattaa EU-Alert-konseptia siten kuin se on kansallisesti tarkoituksenmukaista.

EU-Alert on viestintäjärjestelmäkonsepti, joka perustuu Cell Broadcast -teknologiaan, eli viestin kohteeksi valitaan tietyt puhelinverkon tukiasemat, jotka toimittavat viestin edelleen kaikkiin kuuluvuusalueellaan oleviin puhelimiin. Toisin kuin perinteisessä tekstiviestissä, viestiä ei osoiteta puhelinnumeroille eikä se edellytä vastaanottajarekisteriä.

Cell Broadcast soveltuu myös poikkeustilanteisiin erityisen hyvin, koska viestitys ei ruuhkauta verkkoa vastaavalla tavalla kuin massatekstiviestijakelu.

Cell Broadcast on käytössä tai rakenteilla yli 20:ssa Euroopan maassa ja se on muodostumassa yleisimmäksi matkapuhelimia hyödyntäväksi varoitusjärjestelmäksi. Suomeen toteutettava järjestelmä ei vaadi käyttäjältä muita toimenpiteitä kuin Cell Broadcast-vastaanoton aktivoinnin, joka on nykyään useimmissa puhelinmalleissa oletusarvoisesti aktivoituna.

– Uudet vaaratiedottamisen järjestelmät valmistuvat viimeistään vuoden 2027 aikana. Tiedotamme uusista vaaratiedottamisen tavoista lisää, kun ne otetaan käyttöön. Sillä välin suosittelemme, että jokainen lataa puhelimeensa 112 Suomi -sovelluksen, sisäministeriö toteaa tiedotteessa.