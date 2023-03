USA ei hyväksy Kiinan rauhanehdotusta – ”voi antaa Venäjän valmistella uutta hyökkäystä”

Yhdysvallat vastustaa ”rauhanehdotusta” Venäjän ja Ukrainan välisen sodan lopettamiseksi, mikä voisi antaa Venäjän valmistella uutta hyökkäystä Ukrainaa vastaan, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Vedant Patel Ukrinformin mukaan.

– Toivotamme tervetulleeksi kaikki maat, jotka voisivat olla rakentavassa roolissa Venäjän epäoikeudenmukaisen ja barbaarisen hyökkäyksen lopettamisessa Ukrainaa vastaan, niin kauan kuin se tapahtuu yhdessä ja tiiviissä yhteistyössä ukrainalaisten kumppaneidemme kanssa.

– Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kun on kyse Kiinan väitetystä ”rauhanehdotuksesta”, se on viime kädessä Ukrainan vastuulla. Ja ehdotus, jonka mukaan Venäjä saa varustaa uudelleen joukkojaan tai jotakin, joka johtaa uuteen hyökkäykseen, ei varmasti ole meille aloite, Vedant jatkoi.

Patel lisäsi myös, että Yhdysvallat tukee kaikkia kansainvälisiä pyrkimyksiä tutkia sotarikoksia Ukrainassa, mukaan lukien Kansainvälinen rikostuomioistuin, YK:n komissio ja asiantuntijoiden tutkimukset.

Kiina esitti Venäjän hyökkäyksen vuosipäivänä 12 kohdan ”kantansa Ukrainan kriisin poliittiseen ratkaisuun”. Kiinan presidentti Xi Jinping keskusteli niistä Venäjän johdon kanssa Moskovan-vierailullaan 20.-23. maaliskuuta. Monet maat ovat suhtautuneet Kiinan ehdotuksiin epäilevästi.