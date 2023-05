USA ei estä viemästä F-16-hävittäjiä Ukrainaan

Presidentti Joe Bidenin hallinto on CNN:n mukaan viime viikkoina viestittänyt eurooppalaisille liittolaisilleen, että Yhdysvallat sallisi niiden viedä F-16-hävittäjiä Ukrainaan.

Tämä johtuu siitä, että Valkoinen talo on saanut osakseen kasvavaa painostusta kongressin jäsenten ja liittolaisten taholta auttaa Ukrainaa hankkimaan koneita Venäjän voimistuvien ilmahyökkäysten vuoksi.

Yhdysvaltain hallintoviranomaiset eivät kuitenkaan ole tietoisia minkään liittolaisten muodollisista pyynnöistä viedä F-16-koneita Ukrainalle

Muutamilla Euroopan mailla olisi tarjonta Ukrainalle Yhdysvalloissa valmistettuja suihkukoneita, mukaan lukien Alankomaat, joka on ilmoittanut olevansa valmis antamaan osan niistä Ukrainaan. Yhdysvaltojen olisi hyväksyttävä tämä kolmannen osapuolen siirto hävittäjien yhdysvaltalaisen teknologian vuoksi.

Vaikka Yhdysvallat on edelleen haluton lähettämään omia F-16-koneitaan Kiovalle, Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat CNN:lle, että hallinto on valmis hyväksymään suihkukoneiden viennin Ukrainaan, jos liittolaiset päättävät tehdä niin.

Ukraina on tehostanut julkista lobbauskampanjaansa Yhdysvalloissa valmistettujen F-16-koneiden puolesta viime kuukausina. Maan viesti on, että he tarvitsevat niitä kiireesti puolustautuakseen Venäjän ohjus- ja drone-hyökkäyksiltä.

Asian odotetaan olevan keskustelun aihe seuraavassa Naton huippukokouksessa Liettuan Vilnassa heinäkuussa, viranomaiset sanoivat.

Toinen avoin kysymys on, missä ukrainalaiset lentäjät harjoittaisivat näillä F-16-koneilla. Britannian pääministerin Rishi Sunakin tiedottaja sanoi aiemmin tällä viikolla, että Britannia ja Alankomaat aikovat muodostaa ”kansainvälisen liittouman” paitsi hankkiakseen suihkukoneita Ukrainalle, myös kouluttaakseen ukrainalaisia lentäjiä.

Maaliskuussa Yhdysvallat isännöi kahta ukrainalaista lentäjää sotilastukikohtaan Tucsonissa Arizonassa arvioimassa heidän taitojaan lentosimulaattoreiden avulla ja arvioimaan, kuinka paljon aikaa he tarvitsisivat oppiakseen lentämään eri yhdysvaltalaisia sotilaskoneita, mukaan lukien F-16.

Yhdysvalloilla ei ole toistaiseksi suunnitelmia laajentaa koulutusta, puolustusviranomainen kertoi CNN:lle, vaikka kongressi on varannut siihen rahaa vuoden 2023 talousarvioon.