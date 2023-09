USA ei anna Ukrainalle pitkän kantaman taktisia ohjusjärjestelmiä

Tällä hetkellä USA:n Ukrainalle enimmäiskantama on noin sata kilometriä. ATACMS-ohjusjärjestelmät, joiden kantama on noin 200 kilometriä, antaisi Ukrainan armeijalle mahdollisuuden iskeä kohteisiin kaksi kertaa kauempana eli jopa kauempana, kuin Britannian toimittamat pitkän kantaman Storm Shadow -ohjukset, kertoo CNN.

ATACMS-ohjukset ammutaan HIMARS-raketinheittimistä eli samantyyppisistä ajoneuvoista, joista laukaistaan Ukrainan jo käyttämiä GMLRS-ohjuksia.

Yhdysvaltain armeijan hankintapäällikkö Doug Bush sanoi tiistaina, että lopullista päätöstä ATACMS:stä ei ole vielä tehty. CNN kertoi aiemmin, että Joe Bidenin odotetaan päättävän pian ohjusten lähettämisestä Ukrainaan, mikä mahdollistaisi niiden iskemisen syvemmälle Krimillä oleviin kohteisiin.

– Lopulta presidentillä on tuo valta. Armeija on toimittanut dataa päätöksentekijöille, ja he tekevät päätöksen oikealla tasolla oikealla tiedolla, Bush sanoi.

Kysyttäessä, minkä version ATACMS-ohjuksesta armeija pystyisi tarjoamaan, Bush vastasi:

– ATACMS:stä on olemassa erilaisia versioita, ja uskon, että se on vain osa keskustelua, joka informoisi johtajia lopullisen päätöksen tekemisestä.

Bush sanoi, että ATACMS-ohjuksen määrä Yhdysvaltain inventaariossa, jota hän ei halua paljastaa, ei ole rajoittava tekijä toimituksissa Ukrainalle. Yhdysvallat korvaisi kaikki Kiovaan siirretyt ohjukset uudemmalla Precision Strike Missile (PrSM) -ohjuksella.

– Jos päätös tehdään, armeija on valmis tekemään sen, Bush totesi.

ATACMS:stä on myös versio, jota Yhdysvallat ei enää käytä, mikä helpottaisi varasto-ongelmia. Yhdysvalloilla on varastoissaan järjestelmästä aikaisempi versio, jossa on rypäleammuksia kuljettavia raketteja, jotka tunnetaan myös kaksoistarkoituksessa parannettuina tavanomaisina ammuksina.

Ne varastoitiin sen jälkeen, kun Yhdysvallat lopetti DPICM:ien (Dual-Purpose Improved Conventional Munition) käytön asteittain vuonna 2016. Ukrainan mukaan Yhdysvalloilla ei ole juurikaan syytä olla toimittamatta niitä, jos ne vain keräävät pölyä varastossa.

Yhdysvallat toimitti ukrainalaisille aiemmin tänä vuonna rypäleammuksia, joita voidaan ampua lyhyemmän kantaman järjestelmistä. Ukraina on käyttänyt niitä tehokkaasti, Yhdysvaltain viranomaiset ovat sanoneet.