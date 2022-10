USA aikoo seurata – mitkä maat ovat Venäjän puolella YK:n hätäistunnossa

Kokouksessa esitelläkseen päätöslauselma, jossa tuomitaan Venäjän toimet Ukrainassa YK:n peruskirjan selkeänä rikkomuksena ja vaaditaan Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainasta, kertoo CNN.

Yhdysvallat kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita tukemaan päätöslauselmaa, jonka Euroopan unionin maat ovat laatineet. Vaikka Venäjän odotetaan vastustavan päätöslauselmaa, Yhdysvallat seuraa, mitkä muut maat vastustavat sitä.

– Yksi asioista, joita tässä äänestyksessä etsimme, on lähinnä se, kuka äänestää Venäjän kanssa. Kuinka moni maa on valmis nousemaan seisomaan ja äänestämään ”ei” tämän päätöslauselman puolesta? Ja uskon, että se luku on melko pieni, Joe Bidenin hallinnon virkamies sanoi CNN:lle.

– Odotamme, että useat jäsenvaltiot ilmoittautuvat ottamaan puheenvuoron. Keskustelu voi jatkua myös viikon seuraaville päiville, virkamies sanoi. Päätöslauselmasta äänestetään keskustelun päätyttyä.

Päätöslauselman hyväksyminen vaatii kahden kolmasosan enemmistöä.

Yleiskokouksen äänestys on jatkoa Yhdysvaltain vastaavalle päätöslauselmalle YK:n turvallisuusneuvostossa viime viikolla. Se epäonnistui, koska Venäjä neuvoston pysyvänä jäsenenä kaatoi veto-oikeudellaan päätöslauselman.

Myös Kiina, Brasilia, Gabon ja Intia pidättyivät tuolloin äänestämästä Yhdysvaltain päätöslauselmasta.