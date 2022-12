US: ”Venäjästä tulee vaarallisempi seuraavassa sodassa”

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen lehtori everstiluutnantti Joakim Paasikivi nostaa Uuden Suomen haastattelussa esiin tekijän, joka erottaa Ukrainan muista Venäjän sodista.

Ukrainan sodassa yllättävänä pidetään Venäjän kyvyttömyyttä suorittaa maa- ja ilmavoimien yhteisoperaatioita.

– Venäjä on pystynyt sotiin, joita voi verrata lähinnä siirtomaasotiin. Syyriassa, Georgiassa, Vuoristo-Karabahissa, Donbassissa ja Krimillä. Ne ovat menneet hyvin Venäjälle. He ovat kuvitelleet kykenevänsä yhteisoperaatioihin ja me olemme kuvitelleet, että he pystyvät, koska he ovat luulleet pystyvänsä, Paasikivi sanoo US:lle.

Venäjä on everstiluutnantin mukaan käynyt sotia vain vähän sellaisia maita vastaan, joilla on ilmatorjuntaa. Ukrainan ilmatorjuntaa on pidetty varsin tehokkaana.

– Nyt korkeaintensiivinen suursota on näyttänyt, että kaikki romahtaa systeemitasolla. Tiukasti keskitetyt johtamisjärjestelmät ja -metodit eivät sovellu moderniin sodankäyntiin. Joustavuus on pientä ja logistiikka on rakennettu rautateiden varaan eikä toimi kunnolla. Ei se onnistu.

Siksi Paasikivi arvioi Venäjän häviävän sodan Ukrainassa. Toisaalta hänen mukaansa ”eri asia on, miltä Ukrainan voitto näyttää”.

– En usko, että Venäjä pystyy muuntautumaan riittävästi tässä sodassa. Mutta uskon, että heistä tulee vaarallisempia seuraavassa sodassa, hän toteaa.