Ukrainan joukot joutuivat vetäytymään Kurskin alueelta takaisin kohti rajaa Venäjän ja Pohjois-Korean massiivisen hyökkäyksen paineessa maaliskuussa. Huoltotiet Sudzhan kaupunkiin olivat käyneet jo aiemmin vaikeakulkuisiksi jatkuvien droonihyökkäysten seurauksena.

Ukrainan asevoimat on kiistänyt Kremlin väitteet, joiden mukaan Kurskiin sijoitetut joukot olisivat jääneet saarroksiin. Vetäytyminen tosin vaikuttaa olleen osin kaoottinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut julkisuudessa perätöntä väitettä ”saarretuista ukrainalaisista”.

Ukrainan yksiköiden kerrotaan todellisuudessa selvinneen vetäytymisestä täpärästi. Kreml oli keskittänyt hyökkäykseen ainakin 50 000 sotilasta eli viisi kertaa puolustajia suuremman määrän. Operaation alku ajoittui Yhdysvaltain päätökseen katkaista tiedusteluyhteistyö, mikä mahdollisesti vaikeutti ukrainalaisten tilannetta.

Economist-lehden mukaan monet alemman tason komentajat päättivät vetäytymisestä omasta aloitteestaan ja jättivät tarvittaessa raskaan kaluston jälkeensä. Osa Ukrainan sotilaista siirtyi kävellen 15 kilometriä takalinjaan. Tilanne olisi voinut olla Ukrainan kannalta vaikeampi ilman paikallisten komentajien aloitteellisuutta.

Ukrainan Kursk-osaston päävoimat ovat silti edelleen taistelukunnossa, ja osa on sijoitettu helpommin puolustettavissa olevaan maastoon 10 kilometrin syvyyteen Venäjälle. Eräs ukrainalaisupseeri ihmettelee, saako Donald Trump informaationsa venäläisestä sosiaalisesta mediasta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Kursk-operaation onnistuneen siinä mielessä, että se sitoi suuren määrän venäläisjoukkoja ja esti hyökkäyksen Ukrainan alueelle. Raja-alue Sumyn lähistöllä on ehditty linnoittaa Venäjän mahdollisia operaatioita varten.

Hallintolähde uskoo ajoituksen olleen sattumaa, mutta arvioi Donald Trumpin suhtautuvan kielteisesti Ukrainaan.

– Seitsemän viikon aikana olemme muuttuneet liittolaisista asiakkaiksi, ja meille on sälytetty suurelta osin kuvitteellisia velkoja, lähde hämmästelee.

Kursk-operaatiosta on esitetty Ukrainassa vaihtelevia arvioita, ja monet asevoimien upseerit vastustivat sitä alusta lähtien. Puolustajiakin löytyy.

– On kysyttävä, mitä ne kymmenet tuhannet Vladimir Putinin alueelle ohjaamat sotilaat olisivat voineet tehdä muualla, eräs tiedustelu-upseeri sanoo Economistille.

My piece on Kursk. The headline perhaps overdoes it, but partial withdrawal was not complete disaster painted by Russia or Trump-thanks to quick thinking by junior commanders. “Trump appears to be getting his info from Russian Instagram reels,” one says.https://t.co/51Le3iqvUG

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 18, 2025