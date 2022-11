Upseeria nyrkillä lyönyttä venäläistä sotilasta uhkaa 15 vuoden vankeus

Venäläistä sotilasta uhkaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistus, koska hän ajautui riitaan esimiehensä kanssa ja kritisoi huonoja koulutusolosuhteita sekä varustepulaa, kertoo Moscow Times.

Sosiaalisessa mediassa kiertävät videot (jutun alla) näyttävät, kuinka Alexander Leshkoviksi tunnistettu sotilas kiroilee kovaan ääneen ja tönii upseeria Venäjän asevoimien katedraalin viereisellä paraatikentällä Moskovan ulkopuolella.

Leshkov ja hänen ympärillään olevat sotilaat valittavat upseerille vihaiseen sävyyn huonolaatuisista luotiliiveistä ja riittämättömästä ampumakoulutuksesta ennen lähtöä Ukrainan rintamalle. Ostorozhno Novosti -uutissivusto on julkaissut tilanteesta kaksi videota Telegramissa.

– Et tottele ylipäällikön suoraa käskyä varustaa ja kouluttaa mobilisoituja sotilaita. Puhun koko joukon puolesta, Leshkov sanoo.

Hieman myöhemmin hän hengittää sähkötupakan höyryä upseerin kasvoille. Upseeri ojentaa käsivartensa ja työntää Leshkovia poispäin. Sitten Leshkov lyö välittömästi nyrkillä upseeria rintaan.

– Tätä sinun ei olisi pitänyt tehdä, everstiluutnantti Denis Mazanoviksi tunnistettu upseeri sanoo.

Nyt Leshkovia syytetään upseeriin kohdistuneesta solvauksesta ja väkivallasta. Syytteistä seuraa enimmillään 15 vuoden vankeusrangaistus.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti liikekannallepanon päättyneeksi lokakuun lopulla. Useiden asiantuntijoiden mukaan pakkovärväykset ja kutsunnat asepalvelukseen voivat kuitenkin jatkua ilman presidentin määräystä.

Aggressive mobiks at the training centre near Moscow are not happy with the training provided to them. Here the man is arguing with the officer, blaming him for not providing enough shooting drills, and threatening to put him in his place. pic.twitter.com/fmRnwlCkVe

— Dmitri (@wartranslated) November 13, 2022