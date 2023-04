Upseeri varoittaa: Venäjän sabotaasiryhmiä on vaikea havaita

Venäläisten sotilaiden sanotaan käyttävän lämpösäteilyä peittäviä huopia ja takkeja Itä-Ukrainan Donetskin alueella, kertoo sotatilannetta sosiaalisessa mediassa aktiivisesti seuraava ukrainalaisupseeri.

Tatarigami-nimimerkillä havaintojaan jakava upseeri toimii reservissä asevoimien koordinaattorina. Useat sotilasasiantuntijat ovat jakaneet aiemmin hänen kirjoituksiaan.

Avaruuspeitteet ja niiden kaltaiset muunnelmat heijastavat käyttäjän ruumiinlämmön tehokkaasti takaisin kehoon, jolloin lämpö ei pääse karkaamaan ja sitä on vaikea havaita esimerkiksi lämpökameroilla.

Ukrainalaisupseerin mielestä tähän kannattaa kiinnittää huomiota.

– Sotilaidemme toimittamien tietojen mukaan venäläiset sabotaasiryhmät käyttävät näitä eristepeitteitä ja -takkeja, jotta lämpökamerat ja miehittämättömät lennokit eivät havaitsisi heitä.

Ukraina on käyttänyt lämpökameroilla varustettuja lennokkeja paljastaakseen esimerkiksi metsiköihin suojautuneita venäläissotilaita, jonka jälkeen vihollista vastaan on isketty erilaisin keinoin.

Upseeri on jakanut Twitterissä venäläisellä Telegram-kanavalla julkaistun videon, joka väitetysti näyttää avaruuspeitteen tehokkuuden, kun lämpökamera ei havaitse peitteen alle piiloutuvaa venäläistä sotilasta.

– Vaikka teknologia ei itsessään ole innovatiivinen, niin se on jälleen kerran yksi tapa, jolla vihollinen yrittää sopeutua tilanteeseen. On erittäin tärkeää tunnustaa vihollisen kyvyt ja toteuttaa omat vastatoimemme niiden mukaisesti.

– On epätodennäköistä, että vihollinen pystyy toimittamaan sotilailleen suuren määrän näitä lämpösäteilyä peittäviä peittoja/takkeja. Siitä huolimatta, vaikka vain pienet tarkka-ampujaryhmät käyttäisivät näitä, ne muodostavat mahdollisen uhan.

