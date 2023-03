Upseeri: Tulemme näkemään enemmän ydinaseuhittelua

Venäjän päätös sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo ruotsalainen everstiluutnantti ja turvallisuuspolitiikan tuntija Joakim Paasikivi. Venäjän tuore ilmoitus vaikuttaa lähinnä Valko-Venäjän asemaan Venäjän liittolaisena ja naapurina, mutta käytännön merkitystä ydinaseiden sijoitusmaalla ei Paasikiven mukaan ole.

Everstiluutnantti Paasikivi kommentoi asiaa SVT:lle. Hän huomauttaa, että ydinasearsenaalinsa olemassaolosta muistuttaminen on Venäjän viimeinen oljenkorsi.

– Askel tästä ydinaseiden varsinaiseen käyttöön on erittäin suuri, enkä usko että siihen ollaan valmiita. Sen sijaan uskon että ydinaseuhittelua tullaan näkemään jatkossa enemmän, Paasikivi arvioi.

Venäjä pyrkinee tuoreella sijoittamispäätöksellä sitomaan Valko-Venäjä tiiviimmin etupiiriinsä, everstiluutnantti uskoo.

Tästä kehityskulusta on huolissaan myös Valko-Venäjän oppositiojohtaja, maanpaossa elävä Svetlana Tsihanouskaja. Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenkan vastaehdokkaana vuoden 2020 vaaleissa ollut Tsihanouskaja kommentoi asiaa Twitterissä.

– Venäjä toimii miehittäjänä, loukaten kansallista turvallisuutta ja saattaen Valko-Venäjän törmäyskurssille naapureidensa ja kansainvälisen yhteisön kanssa, hän kirjoittaa.

Ydinaseiden sijoittaminen rikkoo Tsihanouskajan mukaan useita kansainvälisiä sopimuksia ja Valko-Venäjän suvereniteettia. Lukashenka toimii kriitikkonsa mukaan Venäjän käsikassarana. Diktaattorin hallinto on yhdessä Kremlin kanssa tehnyt Valko-Venäjästä osallisen ukrainalaisia vastaan kohdistuviin sotarikoksiin, Tsihanouskaja sanoo, ja lisäksi mahdollisen ennaltaehkäisevien tai kostoiskujen kohteen eskaloituneessa konfliktissa.

– Kehotamme kansainvälistä yhteisöä vaatimaan Venäjää lopettamaan tämän vaarallisen siirron sekä asettamaan Lukashenkan ja (Vladimir) Putinin kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaaville hallinnoille riittävät ja kovat sanktiot, Tsihanouskaja vaatii.

Tsihanouskaja kohdistaa sanansa Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenille ja YK:n pääsihteeri António Guterresille.

– Lisäksi kehotamme maailmaa vaatimaan Venäjän joukkojen välitöntä vetäytymistä Valko-Venäjältä sekä lopettamaan Valko-Venäjän osallistumisen Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Russia's deployment of tactical nuclear weapons in Belarus directly violates the Constitution of Belarus and grossly contradicts the will of the Belarusian people to assume the non-nuclear state status expressed in the Declaration of State Sovereignty of Belarus of 1990.

Already… pic.twitter.com/ahSC8KVceT

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 25, 2023