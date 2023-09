Upseeri kertoo rintamalta: Rautatien ylitys nyt ratkaisevan tärkeää

Ukrainan asevoimien on todettu edenneen viime viikkojen aikana myös rintaman itäosissa, jossa taisteluita on käyty Venäjän keväällä miehittämän Bahmutin kaupungin lähialueella.

Asiantuntijat uskovat taisteluiden sitoneen runsaasti Venäjän joukkoja, jotka olisi muuten voitu siirtää rintaman eteläosien strategisesti tärkeämpiin kohtiin.

Ukrainan vapautettua Andriivkan ja Klishtshiivkan raunioituneet kylät rintamalinja kulkee aluetta halkovan rautatien luona. Sitä ympäröivä maasto koostuu suurista pelloista ja niitä reunustavista puulinjoista.

Sotatilanteesta aktiivisesti sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri arvioi Andriivkan valtauksen avaavan tärkeitä etenemisväyliä useaan eri suuntaan. Venäläisjoukot ovat joutuneet vetäytymään korkealta maastolta alemmas jokilaaksoon.

– On kuitenkin ratkaisevan tärkeää päästä rautatien yli. Venäläiset käyttävät sitä esteenä ja ovat keskittäneet puolustuksensa sen luokse, Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava upseeri sanoo X:ssä.

Upseerin mukaan on mahdollista, että Ukrainan viimeaikainen menestys pakottaa Venäjän siirtämään uusia joukkoja alueelle. Ne voivat yrittää vastahyökkäystä sekä Andriivkan että Klishtshiivkan suunnalla.

4/ In this satellite image, you can see that lakes and forests can provide cover for russian forces, while open fields present challenges. Hence, crossing the railroad and establishing a "bridgehead" can become an important but challenging task pic.twitter.com/ulTBUHVu1V

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 19, 2023