Upseeri ihmettelee: 1,5 miljoonaa univormua katosi

Venäjällä on kerrottu laajoista ongelmista liittyen liikekannallepanossa värvättyjen sotilaiden varustamiseen ja kouluttamiseen.

Uusien sotilaiden kerrotaan nukkuneen koulutuksessa parakkien lattioilla vankiloita muistuttavissa olosuhteissa. Monet ovat joutuneet ostamaan tarvitsemansa lääkkeet, sidontatarvikkeet ja univormut. Osa varastoista kaivetuista aseista on ollut sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella ruosteessa.

Siperiassa sijaitsevasta Taka-Baikaliasta kotoisin oleva duumaedustaja, kenraaliluutnantti Andrei Gurulev kertoo Telegramissa havaitsemastaan ongelmasta.

– Minulle on edelleen epäselvää, mihin on kadonnut 1,5 miljoonaa univormua, jotka oli varastoitu sotilaiden vastaanottopisteisiin, Andrei Gurulev hämmästelee.

– Kaikki niistä olivat paikallaan, mutta minne ne katosivat? Kukaan ei voi selittää asiaa.

Duumaedustaja kehottaa alueensa viranomaisia valmistautumaan tilanteeseen, jossa lisää reserviläisiä joudutaan kutsumaan aseisiin. Asiantuntijoiden mukaan suuri osa pitkäaikaisvarastoissa olleesta kalustosta on osoittautunut huonokuntoiseksi. Tavaroita on tiettävästi ”kadonnut” laajamittaisen korruption seurauksena.

Venäjän asevoimien logistiikasta vastannut varapuolustusministeri Dmitri Bulgakov siirrettiin syyskuussa muihin tehtäviin.

– Kenraali Bulgakovia ei pitäisi lähettää toisiin tehtäviin. Häneltä pitäisi kysyä, miten on mahdollista, etteivät mobilisoidut sotilaamme saa univormuja, Andrei Gurulev toteaa.

