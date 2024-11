Upseeri hämmästelee: Kremlin harjoituksessa mukana muinaista kalustoa

Venäjän puolustusministeriön julkaisemat videot maan ydinaseharjoituksista on tarkoitettu kotimaisen yleisön sijasta viestiksi länsimaille, muistuttaa Britannian asevoimien panssarirykmentin entinen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon.

Presidentti Vladimir Putin ja turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev ovat uhkailleet muita maita ydinaseilla Ukrainan sodan alusta lähtien.

– Videossa esitellään simuloitua harjoitusta, jossa sotilaiden näytetään painelevan punaisia nappuloita komentopisteissä. Sen voin sanoa varmasti, että näitä ohjuksia ei laukaista punaisista nappuloista, Hamish de Bretton-Gordon sanoo Times Radion haastattelussa.

Venäjän harjoituksessa käytettiin lähinnä Iskander-lavetteja, joilla laukaistaan lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Ne voidaan varustaa myös ydinkärjillä. Itse harjoituksen oli kuitenkin tarkoitus simuloida hyökkäystä mannertenvälisillä ohjuksilla eikä taktisilla ydinaseilla.

Upseeri huomauttaa, että asejärjestelmien kohteet on määritelty etukäteen. Länsimailla on samankaltaisia aseita, vaikka niitä laukaisemassa ei ole ”heppuja sinisissä haalareissa”.

– Suurin osa nyt nähdystä kalustosta vaikuttaa mielestäni lähes muinaiselta. Näin vanhoja järjestelmiä ei olettaisi löytyvän modernista komentokeskuksesta. Tietokoneet ja näytötkin ovat vanhoja, de Bretton-Gordon ihmettelee.

Kremlin propagandassa näkyy, kuinka ohjuslaukaisua ajoitetaan erillisellä sekuntikellolla.

– Tämä on kuin 1980-luvulta. Ihmisten on syytä ymmärtää, että nämä julkaisut on ohjattu lännelle. Putin on uhkaillut ydinaseilla viimeiset 900 päivää, koska hän on hyvin huolissaan lännen tuesta Ukrainalle. Putinilta alkavat loppua sotilaat ja sotilaskalusto, joten hänen tilanteensa käy yhä vaikeammaksi, Hamish de Bretton-Gordon toteaa.