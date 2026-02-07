UPM:n johtaja ihmettelee KL:lle puheita hakkuista – ”Tätäkö me haluamme?”

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo ihmettelee hakkuiden ympärillä käytävää keskustelua. Hänen mukaansa keskustelu on hyvin poliittista ja se huolettaa alan toimijoita ja metsänomistajia. Reynaudo toteaa Kauppalehden haastattelussa, että keskustelu olisi hyvä hääntää uuteen teknologiaan ja sen tuomiin hyötyihin.

Monet ilmastoasioissa aktiiviset toimijat, kuten Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli, ovat vaatineet, että Suomessa pitäisi vähentää hakkuita jopa 10 prosentilla vuodessa. Tämä edistäisi vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitetta.

Reynaudo on turhautunut ja keskustelusta huolissaan.

– Keskustelu metsien ilmastovaikutuksista on voimakkaasti politisoitunutta. Tämä huolettaa varmasti monia alalla työskenteleviä sekä metsänomistajia ja lisää yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

– Tätäkö me todella haluamme, toimitusjohtaja kysyy.

Huomio tulisi hänestä kiinnittää uuden teknologian ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisen avulla saavutettavaan päästöjen vähentämiseen jatkuvasti kasvavien rajoitusten sijaan.

– Metsät ovat erittäin tärkeä luonnonvara tälle maalle. Sen mukana tulee vastuu käyttää tätä resurssia vastuullisesti ja kestävästi. Samalla pitäisi kuitenkin huomioida myös taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma, Massimo Reynaudo toteaa.