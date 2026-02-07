Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Metsää Suomussalmella. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

UPM:n johtaja ihmettelee KL:lle puheita hakkuista – ”Tätäkö me haluamme?”

  • Julkaistu 07.02.2026 | 12:11
  • Päivitetty 07.02.2026 | 12:11
  • Metsät, Talous
Huomio tulisi johtajan mukaan kiinnittää uuteen teknologiaan ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo ihmettelee hakkuiden ympärillä käytävää keskustelua. Hänen mukaansa keskustelu on hyvin poliittista ja se huolettaa alan toimijoita ja metsänomistajia. Reynaudo toteaa Kauppalehden haastattelussa, että keskustelu olisi hyvä hääntää uuteen teknologiaan ja sen tuomiin hyötyihin.

Monet ilmastoasioissa aktiiviset toimijat, kuten Ilmastopaneeli ja Luontopaneeli, ovat vaatineet, että Suomessa pitäisi vähentää hakkuita jopa 10 prosentilla vuodessa. Tämä edistäisi vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitetta.

Reynaudo on turhautunut ja keskustelusta huolissaan.

– Keskustelu metsien ilmastovaikutuksista on voimakkaasti politisoitunutta. Tämä huolettaa varmasti monia alalla työskenteleviä sekä metsänomistajia ja lisää yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

– Tätäkö me todella haluamme, toimitusjohtaja kysyy.

Huomio tulisi hänestä kiinnittää uuden teknologian ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisen avulla saavutettavaan päästöjen vähentämiseen jatkuvasti kasvavien rajoitusten sijaan.

– Metsät ovat erittäin tärkeä luonnonvara tälle maalle. Sen mukana tulee vastuu käyttää tätä resurssia vastuullisesti ja kestävästi. Samalla pitäisi kuitenkin huomioida myös taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma, Massimo Reynaudo toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)