Unohdatko tarkistaa palkkalaskelman? Sinulta voi jäädä satoja euroja

Milloin viimeksi olet tarkistanut oman palkkalaskelmasi?

Tässä asiassa työntekijät jakautuvat helposti kahteen leiriin. Toiset käyvät palkkalaskeman läpi tarkasti, toiset eivät välttämättä edes vilkaise sitä.

Palkkalaskelma olisi kuitenkin hyvä tarkistaa jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Miten muuten voit varmistua siitä, että kaikki lisät ja ylityökorvaukset on maksettu sinulle asianmukaisesti? Jos et tarkista laskelmaa, et edes huomaa, jos joku sinulle kuuluva korvaus onkin jäänyt maksamatta.

Verkkouutiset kysyi YTK-työelämän johtavalta juristilta Taija Nummiselta, mitkä asiat palkkalaskelmasta on hyvä aina tarkistaa.

– Kun työnantaja maksaa palkkaa, on työnantajan annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Palkkalaskelmasta tulisi käydä siis vähintäänkin ilmi se, mistä työntekijän bruttopalkka muodostuu, Taija Numminen kertoo VU:lle.

Kuukausipalkkaisen työntekijän kannattaa tarkistaa, että kuukausipalkan määrä mahdollisine lisineen on kirjattu oikein. Tuntipalkkaisen työntekijän on tärkeää tarkistaa, että palkanmaksukauden aikana tehdyt työtunnit ja maksettavan tuntipalkan määrä on kirjattu oikein.

– Myös erilaiset lisät, kuten iltalisät, sunnuntailisät tai ylityökorvaukset tulee tarkistaa sekä se, että niihin oikeuttavien tuntien määrä on kirjattu oikein. Mahdolliset luontoisedut tulee niin ikään näkyä laskelmassa, Numminen huomauttaa.

Loman ajalta maksettavan lomapalkan ja lomarahan laskentaperuste kannattaa pyytää työnantajalta, jos se ei käy ilmi palkkalaskelmasta.

– Jos työntekijä on pitänyt palkatonta vapaata, kannattaa varmistua siitä, että palkkaa on vähennetty oikein, ettei palkkaa jouduta myöhemmin korjaamaan ja perimään liikaa maksettua palkkaa takaisin.

Palkkalaskelmasta tulee Nummisen mukaan tarkistaa myös se, että bruttopalkasta on tehty ennakonpidätys ja muut palkasta tehtävästä vähennykset, kuten työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Numminen muistuttaa, että palkkalaskelman tarkastamisen lisäksi työntekijä voi tarkistaa myös tulorekisteritietonsa sähköisestä asiointipalvelusta. Tulorekisteri on tietokanta, jonne työnantajan tulee ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista. Tulorekisteritietoja hyödynnetään muun muassa verotuksessa sekä etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä.

Palkkalaskelmassa olevat puutteet voivat aiheuttaa työntekijälle mittavia menetyksiä. Pahimmillaan puutteet laskelmissa voivat johtaa siihen, että työntekijälle maksetaan palkkoja jopa satoja euroja vähemmän kuin mihin hän olisi oikeutettu. Taloudelliset menetykset kasvavat sitä suuremmiksi, mitä pidempään palkkaa on maksettu puutteellisin tai virheellisin tiedoin.

Ole ensin yhteydessä suoraan työnantajaasi

Jos huomaat omassa palkkalaskelmassasi virheitä, asiasta kannattaa olla aluksi yhteydessä suoraan työnantajaan.

– Usein kyse on siitä, että palkanmaksuun tarvittava tieto ei ole kulkenut organisaation sisällä ja kun tiedot saadaan, korjataan palkanlaskennassa tapahtunut inhimillinen erehdys.

Jos työnantaja ja työntekijä ovat eri mieltä palkan oikeasta määrästä, kannattaa työntekijän esittää kirjallinen vaatimus palkan maksamiseksi ja pyytää työnantajalta kirjallinen selvitys näkemyksestään.

– Jos työnantaja ei työntekijän vaatimuksenkaan perusteella korjaa virhettä, kannattaa työntekijän kääntyä juristin puoleen tarkempien neuvojen saamiseksi.

Mikäli työntekijä arvelee, että palkkaa on maksettu liian vähän sen vuoksi, että työnantajalla on taloudellisia vaikeuksia tai työnantaja on maksukyvytön, kannattaa työnantajalle esitettävän vaatimuksen lisäksi tehdä palkkaturvahakemus Keha-keskukselle.

– Palkkaturvajärjestelmästä voidaan maksaa työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia silloin, kun työnantaja asetetaan konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön. Palkkaturvahakemus pitää tehdä kolmen kuukauden kuluessa palkan erääntymisestä, Numminen sanoo.

Verkkouutiset on kertonut palkkaturvasta ja palkanmaksuun liittyvistä ongelmista aiemmin tässä jutussa.

Virheisiin kannattaa puuttua nopeasti

Palkanmaksun virheisiin tai epäselvyyksiin kannattaa aina puuttua mahdollisimman nopeasti. Mahdolliset virheet on helpompi korjata, kun ne selvitetään heti.

Jos virheeseen puututaan liian myöhään, tilanteelle ei välttämättä ole enää mitään tehtävissä. Palkkasaatavat vanhenevat työsuhteen aikana lähtökohtaisesti viiden vuoden kuluessa niiden erääntyessä.

– Kuitenkin työaikaan (esimerkiksi ylityökorvaukset ja erilaiset työaikalisät) ja vuosilomaan liittyvät palkkasaatavat vanhentuvat kahden vuoden kuluttua laskettuna sen kalenterinvuoden päättymisestä, jolloin saatava olisi pitänyt maksaa, Numminen huomauttaa.

Työsuhteen päätyttyä saatavat vanhenevat kahden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä.

Epäselvyydet eivät ole harvinaisia

Virheet palkanlaskennassa eivät valitettavasti ole harvinaisia. Ilmiö on huomattu myös YTK-työelämässä.

– Varsin usein törmäämme siihen, että erilaisten lisien maksamisessa esiintyy virheitä. Erityisesti tämä koskee ylityökorvausten maksamista. Ylityöstä saatetaan maksaa vain niin sanottu peruspalkka eikä lainkaan korotusosaa.

Myös lomapalkoissa ja -rahoissa esiintyy usein epäselvyyksiä.

– Virheitä näkyy esimerkiksi silloin, jos työntekijän palkkausmuoto on muuttunut kesken lomanmääräysvuoden tai jos työntekijälle maksetaan provisiota tai säännöllisiä lisiä. Esimerkiksi provisiota ei aina huomioida oikein lomapalkan laskennassa, Numminen kertoo.

Hänen mukaansa harmillisen usein vastaan tulee myös tapauksia, joissa sovellettavan työehtosopimuksen mukaisia yleiskorotuksia ei ole maksettu.

– Isossa kuvassa palkkalaskelmat ovat asiallisia ja palkka maksetaan oikein. Mutta harmillisesti ongelmiakin esiintyy varsinkin tässä taloustilanteessa.

Pelkästään YTK-työelämälle tulee vuosittain lähes 20 000 yhteydenottoa työsuhdeasioihin. Suurin yksittäinen yhteydenoton aihealue on nimenomaan palkkaan liittyvät asiat.

