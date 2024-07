”Unkarin Venäjää nuoleva sooloilu saamassa vaaralliset mittasuhteet”

Unkari on helpottanut Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten pääsyä maahan ottamalla heidät niin sanotun kansallisen kortin ohjelmaan.

Kyseessä on käytännössä pikaviisumi, joka mahdollistaa työn hakemisen ja vastaanottamisen ja perheen tuomisen Unkariin. Samalla se avaa venäläisille ja valkovenäläisille helpon pääsyn Schengen-alueelle.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) tuomitsee viestipalvelu X:ssä Unkarin toiminnan. Kauma on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja.

– Unkarin Venäjää nuoleva sooloilu alkaa saada vaaralliset mittasuhteet. Jos venäläiset pääsevät pikaviisumilla Unkariin ja sitä kautta EU-alueelle, on Unkarin ja EU:n välille otettava rajatarkastukset ja harkittava Unkarin sulkemista Schengenistä ulos, Kauma kirjoittaa.

Unkarin pääministeri Viktor Orbanin hallitus ilmoitti niin sanotusta pikaviisumista sen jälkeen, kun Orban oli tavannut Venäjän diktaattori Vladimir Putinin Moskovassa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vaatii myös vastatoimia Unkarille. Tuppurainenkin on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen.

– Unkarin päätökseen avata venäläisille turvallisuustarkastamaton tuloreitti on reagoitava. Ja siihen voi reagoida: on suljettava Schengen -vapaan liikkuvuuden ulkopuolelle ja otettava rajavalvonta käyttöön. Unkaria ei pidä ajaa ulos EU:sta, mutta meidän on suojattava itseämme, hän kirjoittaa X:ssä.

