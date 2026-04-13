Unkarin vaalit: Tisza murskavoittoon – Viktor Orban myönsi tappionsa

Oppositiopuolue Tisza on ottanut murskavoiton Unkarin sunnuntaisissa parlamenttivaaleissa.

Kun lähes 99 prosenttia äänistä on laskettu, Tisza olisi saamassa Unkarin parlamenttiin 138 paikkaa. Tulos tietäisi sitä, että puolue saisi kaksi kolmasosaa parlamentin paikoista, mikä mahdollistaa muutosten tekemisen maan perustuslakiin.

– Me teimme sen. Kaadoimme yhdessä Unkarin hallinnon, Tiszan johtaja Péter Magyar sanoi hurraavalle kannattajajoukolle sunnuntaina Budapestissa ääntenlaskennan edetessä.

16 vuotta vallassa olleen pääministeri Viktor Orbanin valtakausi on päättymässä. Orbanin Fidesz-puolue saa alustavan tuloksen mukaan 55 paikkaa parlamenttiin.

Orban tunnusti sunnuntaina vaalitappionsa.

Magyar julkaisi sunnuntai-iltana viestin Facebookissa:

– Viktor Orbán soitti minulle juuri ja onnitteli meitä voitosta.

Vaalitappion myöntänyt Orban puhui kannattajilleen sunnuntai-iltana.

– Vaalitulos on selvä ja kipeä, hän sanoi ja kiitti äänestäjiään.

Kansalaiset äänestivät parlamenttivaaleissa poikkeuksellisen ahkerasti: äänestysprosentti kohosi 79,5:een.

Magyar on muun muassa luvannut kumota Orbanin valtakaudella tehtyjä koulutus- ja terveydenhuoltouudistuksia, puuttua korruptioon sekä palauttaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden.