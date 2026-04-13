Mika Aaltola: Unkarin oppositiolle tuli vallankumouksellinen vaalivoitto

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) mukaan Viktor Orbánin Fidesz-puolueen luoma vaalijärjestelmä koitui lopulta sen kohtaloksi Unkarin vaaleissa.

– Ironiaa historian oppikirjoihin: Orbánin superenemmistösysteemi mahdollisti juuri vallankumouksen kaltaisen vaalivoiton oppositiolle, Aaltola kirjoittaa X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hän viittaa vaalijärjestelmään, jonka oli tarkoitus pitää Fidesz vallassa.

Vaalit voittanut keskustaoikeistolainen Tisza-puolue saa alustavan tuloksen mukaan Unkarin parlamenttiin 138 paikkaa. Orbanin Fideszin ja sen apupuolueen paikkamäärä on jäämässä 55 paikkaan. Tisza saa kahden kolmasosan enemmistön parlamenttiin, mikä mahdollistaa perustuslakimuutoksia.

Euroopassa vaalitulos on otettu helpottuneena vastaan, sillä Viktor Orbán on saanut toistuvasti EU:n päätöksenteon jumiin esimerkiksi Ukrainan tukemisessa.

– Unkari vapautui, Eurooppa vahvistui, Ukraina saa tukea, Aaltola kirjoittaa.

Viktor Orbánia tukivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän diktaattori Vladimir Putin.

– Putin ja Trump kärsivät karvaan tappion. Kansan huuto voitti, Aaltola toteaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) iloitsee Orbánin vallan päättymisestä.

– Kas, Eurooppa heräilee todellisuuteen, jossa autokraattinen Putinin kätyri Orbán on menettänyt valtansa. Hyvä. Tässä on kyllä kaikki ainekset todella hienoksi päiväksi. Vielä kun valkovenäläiset saisivat syöstyä (Aljaksandr) Lukashenkan pois vallasta, niin johan olisi täydellistä, hän kirjoittaa.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen mukaan Unkarin vaalitulos osoittaa, että ”harvainvallan harharetkiltä on mahdollista palata demokratian polulle”.

– Unkarin vaalitulos on ilouutinen sekä Unkarille itselleen että demokratialle. Vaikka Orbán oli vuosia rukannut vaalijärjestelmää ja mediakenttää valtaapitävien eduksi, demokraattinen oppositio nousi selvään voittoon, hän sanoo tiedotteessaan.

Yksi vaalien suurimpia voittajia on Tynkkysen mukaan Ukraina. Hän toimii myös eduskunnan Ukraina-ryhmän toisena puheenjohtajana.

– Orbán ei kaihtanut likaisiakaan keinoja jarruttaa päätöksentekoa EU:ssa. Vallan nyt vaihtuessa EU pystyy vihdoin antamaan kauan sitten lupaamansa lainan Ukrainalle. EU:n ministerineuvostosta poistuu myös kuuma linja Kremliin, kun unkarilaiset ministerit eivät istu kokouksessa Putinin kirjureina, eduskunnan Ukraina-ryhmän toisena puheenjohtajana toimiva Tynkkynen jatkaa.

— Mika Aaltola (@MikaAaltola) April 13, 2026