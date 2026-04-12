Kaataako haastaja Viktor Orbánin hallinnon tänään?

Viktor Orbán on 16 vuoden virkakautensa aikana muuttanut pienen keskieurooppalaisen maansa kukoistavasta länsimaisesta demokratiasta epäliberaaliksi demokratiaksi, joka tarjoaa mallin oikeistopopulistisesta hallinnosta, analysoi CNN.

Kotimaassa monet ovat kuitenkin kyllästyneitä Orbánin rakentamaan järjestelmään. Péter Magyarin johtama oppositiopuolue Tisza on kampanjoinut väsymättä korruptiota ja Unkarin taloudellista pysähtyneisyyttä vastaan.

Samaan aikaan Orbánin Fidesz-puolue – jota tukevat Yhdysvallat ja Venäjä – on keskittynyt enimmäkseen Unkarille koettuihin ulkoisiin uhkiin, kuten niihin, joita puolueen mukaan aiheuttavat naapurimaa Ukraina ja Euroopan unioni.

Tisza on pitänyt kaksinumeroista johtoasemaa Fidesziä vastaan ​​useimmissa mielipidemittauksissa yli vuoden ajan. Analyytikot kuitenkin sanovat, että Unkarin vahvasti manipuloitu vaalijärjestelmä tarkoittaa, että äänestyksen tulos voi olla tiukka.

45-vuotiasta Magyaria pidetään laajalti 62-vuotiaan Orbánin pelottavimpana vastustajana. Orbánin Fidesz-puolueen entinen sisäpiiriläinen Magyar erosi puolueesta vuonna 2024 korkean profiilin välirikossa.

Aiemmin samana vuonna Orbánin hallitusta ravisutti julkinen raivo Unkarin presidentin Katalin Novákin päätöksestä armahtaa lastenkodin varajohtaja, joka oli auttanut peittelemään alaikäisten poikien hyväksikäyttöä. Myös Orbánin silloinen oikeusministeri Judit Varga oli mukana armahduksessa. Molemmat naiset erosivat.

Varga oli aiemmin ollut naimisissa Magyarin kanssa. Räjähdysherkässä haastattelussa unkarilaiselle Partizan-medialle Magyar syytti Orbánia ”naisten hameiden taakse piiloutumisesta”. Hän käytti haastattelua myös jakaakseen salaisuuksia, joita hän oli saanut selville läheisestä suhteestaan ​​hallitukseen. ”Muutama perhe omistaa puolet maasta”, Magyar sanoi.

Korruptio Magyarin pääteema

Korruptio on ollut Magyarin vaalikampanjan pääteema. Hän on vieraillut kymmenissä kaupungeissa ja kerännyt valtavia väkijoukkoja jopa perinteisen Fidesz-puolueen alueilla. Tiszan kannatus painottuu kaupunkilaisiin ja nuoriin: unkarilaisilla on sukupolvi, joka on kasvanut tietämättä mitään muuta kuin Orbánin.

Magyarin kampanja on keskittynyt kotimaan asioihin. Tisza on pysytellyt erossa kansainvälisestä mediasta, jottei Fidesz syyttäisi sitä salaliitosta ulkomaisten agenttien kanssa. Magyar on keskittynyt lähes kokonaan kotimaan ongelmiin, kuten Unkarin pysähtyneeseen talouteen ja huonoon terveydenhuoltoon, ja puhunut vain vähän ulkopolitiikasta tai EU:sta.

Hän ei ole sanonut juuri mitään Ukrainasta välttääkseen leimautumisen sellaiseksi liberaaliksi eurooppalaiseksi poliitikoksi, joita Orbán on parjannut vuosia.

CNN:n mukaan Yhdysvallat on epätavallisen sitoutunut Unkarin vaaleihin, koska Donald Trumpin hallinto haluaa Orbánin tyylisen hallintomallin menestyvän Euroopassa. Viime vuonna julkaistussa hallinnon kansallisessa turvallisuusstrategiassa kuvattiin yksityiskohtaisesti, miten se pyrkii kohti ”samanmielisempää” Eurooppaa.

– Tämä Amerikan hallinto uskoo, että on olemassa trumpilainen vallankumous, ja että tämä trumpilainen vallankumous on tulossa Eurooppaan, ja että Eurooppa on vain yhden vaalikauden Yhdysvaltoja jäljessä, kertoi CNN:lle Ivan Krastev, Bulgarian Sofiassa sijaitsevan Centre for Liberal Strategies keskuksen puheenjohtaja.

Tästä syystä Yhdysvallat on käyttänyt merkittävää diplomaattista pääomaa Orbánin uudelleenvalinnan ajamiseen. Varapresidentti J.D. Vance vietti tällä viikolla kaksi päivää Budapestissa ja lupasi auttaa Orbánia ”niin paljon kuin pystyn”.

Samaan aikaan presidentti Trump sanoi perjantaina sosiaalisessa mediassa, että hänen hallintonsa on valmis käyttämään Yhdysvaltojen koko taloudellista voimaa Unkarin talouden vahvistamiseksi, kuten olemme tehneet aiemmin suurille liittolaisillemme, jos pääministeri Viktor Orbán ja Unkarin kansa sitä koskaan tarvitsevat.