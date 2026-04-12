Timo Heinonen: Pelkkä vaalivoitto ei vapauta Unkaria Orbánin ikeestä

Pelkkä opposition vaalivoitto ei vielä riitä vapauttamaan Unkaria pääministeri Viktor Orbánin vallasta, uskoo kansanedustaja Timo Heinonen (kok.). Hän pohtii, päättyykö maata vuodesta 2010 hallinneen pääministerin valtakausi tänään sunnuntaina käytävissä vaaleissa.

– Gallupit lupailevat Orbánin Fidesz-puolueesta aikanaan eronneelle ja uuden Tisza-puolueen perustaneelle Péter Magyarille vaalivoittoa, Heinonen kirjoittaa tänään julkaistussa blogitekstissään.

Vaikka Tisza-puolue voittaisi, ei se Heinosen mukaan tarkoittaisi Unkarin vapautumista ”Orbánin ikeestä”, sillä vaalitappionkin jälkeen Orbán saattaisi pyrkiä takertumaan valtaan tavalla tai toisella.

Hän saattaa myös pyrkiä kyseenalaistamaan vaalituloksen, kansanedustaja pohtii. Joka tapauksessa Fidezin vaikutusvalta tuskin päättyy heti, oli vaalitulos mikä tahansa.

– Korruptoituneen venäjämielisen vallan koukerot tuntuisivat maassa kovaa, rajusti ja pitkäänkin, Heinonen arvioi kirjoituksessaan.

Orbánin 16 vuotta kestäneen valtakauden aikana Venäjä on ulottanut omat lonkeronsa yhä syvemmälle Unkariin ja varmasti myös sen hallintoon, Heinonen sanoo.

Hän kuitenkin toivoo, että sunnuntainen vaalipäivä olisi ”demokratian päivä ja lopulta myös voittokin”.

– Oli hienoa eilen nähdä uutiskuvia, miten nuoret Unkarissa haluavat nyt muutosta ja vapautta.

Vaalit ovat tärkeä muistutus siitä, että demokratiaa tulee vaalia ja puolustaa päivittäin, kansanedustaja muistuttaa.