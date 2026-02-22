Unkari aikoo estää seuraavat Venäjä-pakotteet

Unkari tulee estämään EU:n 20. pakotepaketin Venäjää vastaan, linjaa maan ulkoministeri Peter Szijjarto viestipalvelu X:ssä.

EU-maiden ulkoministerien on määrä kokoontua maanantaina Brysseliin käsittelemään Ukrainan sotaa ja uusia Venäjä-pakotteita. Esityslistalla on EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin helmikuun alussa esittelemä pakotepaketti.

Pakettiin sisältyisi muun muassa kielto tarjota palveluita venäläisille LNG- ja öljytankkereille sekä jäänmurtajille. Lisäksi venäläisille pankeille asetettaisiin uusia pakotteita, varjoalusten pakotelistaa laajennettaisiin ja vientirajoituksia kiristettäisiin.

EU:n perussopimusten mukaan kaikki EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät päätökset on tehtävä yksimielisesti. Unkarin vastustus siis riittää estämään pakotteiden etenemisen.

Näyttääkin siltä, että pakotteet jäävät Unkarin vastustuksen vuoksi haaveeksi.

– Huomisessa ulkoasiainministerien neuvostossa EU tavoittelee 20. pakotepaketin hyväksymistä. Unkari estää sen, Szijjarto linjasi.

Unkari on aiemmin myös ilmoittanut estävänsä myös 90 miljardin euron arvoisen lainan antamisesta Ukrainalle.

Szijjarto sanoi, että Unkari jatkaisi Ukrainalle tärkeiden päätösten estämistä niin kauan, kun Ukraina ei salli venäläisen öljyn kulkea maan läpi Unkariin ja Slovakiaan Druzhba-öljyputken kautta.

Kyseinen öljyputki vaurioitui Venäjän iskussa tammikuun lopussa. Unkari on syyttänyt Ukrainaa viivyttelystä korjaustöiden suhteen.

Kroatian talousministeri Ante Šušnjar on aiemmin tarjonnut sekä Unkarille että Slovakialle mahdollisuutta hankkia öljyä Venäjän sijaan muualta, käyttäen hyväksi Unkarin ja Kroatian Adrianmeren satamat yhdistävää Adria-öljyputkea. Unkari ja Slovakia eivät kuitenkaan ole lämminneet ajatukselle.

Slovakia taas on ilmoittanut lopettavansa sähköviennin Ukrainaan maanantaihin mennessä, vaikka maa kärsii laajoista sähkökatkoista Venäjän iskujen vuoksi. Maan Kreml-mielinen pääministeri Robert Fico vaatii Ukrainaa Unkarin tavoin avaamaan venäläiset öljyhanat.

Ukrainan ulkoministerin Andrii Sybihan mukaan Unkarin ja Slovakian toiminta on ”energiakiristystä”.

– Lausunnot Budapestista ja Bratislavasta ovat provokatiivisia, vastuuttomia, ja uhkaavat koko alueen energiaturvallisuutta, Sybiha sanoi viestipalvelu X:ssä.

– Unkarin ja Slovakiansa pitäisi osoittaa ultimaattuminsa Kremlille, ei Kiovalle.