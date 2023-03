Unkari on toimittanut Suomen Nato-ratifioinnin Washingtoniin

Unkari on toimittanut Suomen Nato-jäsenyyden ratifioivan asiakirjan Yhdysvaltojen pääkaupunkiin Washington DC:hen. Asiasta kertoo Unkarin Washingtonin-suurlähettiläs Szabolc Takacs Twitterissä.

Hän kertoi asiasta iltakuuden jälkeen perjantaina.

Kaikki puolustusliitto Naton 30 jäsentä ovat ratifioineet Suomen Nato-jäsenyyden. Viimeisenä jäsenyyden ratifioi Turkki eilisessä torstain istunnossaan.

Seuraavaksi Turkin ratifiointi tarvitsee maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin vahvistuksen. Vahvistuksen jälkeen ratifiointiasiakirja lähetetään Washingtoniin, jossa se talletetaan Yhdysvaltain ulkoministeriön holviin.

Tämän jälkeen Suomi voidaan kutsua virallisesti puolustusliiton täysivaltaiseksi jäseneksi.

Today I officially deposited the Hungarian instrument of ratification on the Accession of Finland to #NATO by handing over the original document to AA/S Kami Witmer at @StateDept. @Robin_Dunnigan DAS for European and Eurasian Affairs also attended the event. 🇭🇺🇫🇮🇺🇸 pic.twitter.com/na1HjpqvWY

— Szabolcs Takács (@_SzabolcsTakacs) March 31, 2023