Mielenosoittajien muodostama Ukrainan kartta Helsingissä kesällä 2022. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Unkari ehdotti Ukrainan alueiden luovuttamista Venäjälle – Ukrainalta tyly kuittaus

Unkarin apulaisulkoministerin mukaan rauha on saatava aikaan hinnalla millä hyvänsä.
Unkarin apulaisulkoministeri Levente Magyar ehdotti kuluneella viikolla Pariisissa pitämässään luennossa, että Ukraina voisi luovuttaa maa-alueitaan Venäjälle vastineena rauhasta. Ehdotus ei saanut lämmintä vastaanottoa Ukrainassa, kertoo Ukrainska Pravda.

Kannanotossaan Magyar muistutti, että Unkari luovutti vuonna 1920 solmitussa Trianonin rauhansopimuksessa kaksi kolmasosaa alueistaan naapurimaille vastineena rauhasta.

– Sattuiko se? Tietenkin. Nyt Ukrainan tarvitsisi antaa viidennes alueistaan, Magyar maalaili.

Magyarin mukaan rauha tulisikin saada nyt aikaan hinnalla millä hyvänsä. Hän varoitti, että riski sodan eskaloitumiseen kasvaa joka päivä.

– Kysymys on, että millä on enemmän väliä: maan selviytymisen suojaaminen vai muutamasta tuhannesta neliökilometristä kiinni pitäminen, apulaisulkoministeri pohti.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Heorhii Tyhyi ei kuitenkaan suhtautunut Magyarin ehdotukseen lämpimästi. Hän painotti, että Ukraina ei tarvitse neuvoja Unkarilta.

– Ukraina voi käydä kauppaa maa-alueistaan tai itsenäisyydestään, jos se haluaa, Tyhyi linjasi.

– Ukraina ei halua.

