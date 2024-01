Univaje on liikenteessä petollinen

Tutkimustiedon valossa päihteet aiheuttavat hieman enemmän kuolemaan johtavia tieliikenneonnettomuuksia kuin väsymys.

– Toisaalta on yleisessä tiedossa, että päihtyneenä ajaminen on laitonta ja vaarallista. Suurin osa kuskeista on asian suhteen valppaina ja toimii vastuullisesti. Tietoisuus väsymyksen ja univajeen aiheuttamasta onnettomuusriskin lisääntymisestä on vähäisempää. Tämä tekee väsyneenä ajamisen salakavalasti vaaralliseksi, kommentoi Terveystalon työterveyslääkäri Matleena Näppilä.

Yksi valvottu yö vastaa 0,6 promillen humalaa

Väsyneenä ihmisen havainnointikyky heikkenee, ongelmanratkaisukyky hidastuu ja reaktioaika pitenee.

– Toisin sanoen esimerkiksi hirven huomaaminen tien reunassa on hitaampaa, ja sen jälkeen oikean väistö- tai jarrutusliikkeen aloittaminen vie pidemmän ajan, Näppilä kuvailee.

Unessa aivot puhdistautuvat haitallisista aineenvaihduntatuotteista, käsittelevät päivänaikaisia ärsykkeitä ja keräävät energiaa seuraavaa päivää varten. Unella on tärkeä tehtävä aivojen aineenvaihdunnan ylläpitämisessä ja siten kognitiivisissa kyvyissä.

– Yhden valvotun yön jälkeen suorituskyky on samaa tasoa kuin 0,6 promillen humalassa. Tämä on selvinnyt, kun on tutkittu sekä univajeen että humalatilan aiheuttamaa kognitiivisen kyvyn heikkenemistä.

Väsymysonnettomuudet ovat pääosin kohtaamisonnettomuuksia

Univajeessa ajaminen on epävakaata ja epävarmaa. Kun univajeesta kärsivien ihmisten ajamista seurataan ajosimulaattorilla, havaitaan auton sivuttaishuojuntaa selvästi enemmän.

– Auto siis heiluu kaistalla sivusuunnassa normaalia enemmän. Väsymysonnettomuudet ovatkin onnettomuustietoinstituutin OTIn mukaan pääosin kohtaamisonnettomuuksia, joissa väsyneen kuljettajan auto ajautuu pois omalta kaistalta päin vastaantulevaa tai esimerkiksi pientareen estettä, Näppilä kertoo.

Väsymysonnettomuuksista suurin osa tapahtuu silloin, kun kuljettaja on yksin autossa.

– Onnettomuustietoinstituutin mukaan väsymysonnettomuuksista 71 prosenttia on sellaisia, joissa kuski on ajanut yksin. Vierellä ei ole siis ollut apukuskia, joka olisi pitänyt ajajaa virkeänä ja hereillä, Näppilä huomauttaa.

Tunnista nämä oireet

Keskimäärin aikuinen tarvitsee unta 6–9 tuntia yössä.

– Ihminen on nukkunut riittävästi, kun pian heräämisen jälkeen tuntee itsensä virkeäksi eikä väsymyksen tunne rajoita kohtuuttomasti päivän toimia, kuten työtä ja harrastuksia, Näppilä kuvailee.

Ymmärrys omasta unen tarpeesta auttaa arvioimaan liikenteeseen lähtemisen riskiä.

– Jos tietää, että yleensä tarvitsee kahdeksan tunnin yöunet ollakseen virkeä ja työkykyinen, ei pitäisi lähteä ajamaan alle kuuden tunnin yöunilla. Esimerkiksi tuoreessa Juhani Kalsin väitöstutkimuksessa alle kuuden tunnin yöuni osoittautui väsymykseen liittyvän kuolonkolarin itsenäiseksi riskitekijäksi.

Huonosti nukutun yön jälkeen ihminen herää väsyneenä eikä virkisty aamun aikana. Ajatus kulkee hitaasti ja olo voi olla jähmeä sekä ärtyisä.

– Silloin on järkevää jättää auto kotiin tai mennä itse apukuskin paikalle. Jo yksi esimerkiksi viikonloppuna huonosti nukuttu on vaarallista ajamisen kannalta. OTIn raportin mukaan väsymysonnettomuuksista 76 prosenttia tapahtui vapaa-ajan matkalla, Näppilä kertoo.