Ulkoministeriöltä uusi ohje Arabiemiraateista

Arabiemiraateissa Abu Dhabi ja etenkin Dubai ovat suomalaistenkin suosimia matkakohteita. Tällä hetkellä ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Arabiemiraatteihin.

– Tilanne Arabiemiraateissa, erityisesti Dubaissa ja Abu Dhabissa, jatkuu epävarmana ja vakavana. Pysy turvallisessa paikassa, suojaudu tarpeen mukaan ja seuraa paikallisviranomaisten tiedotusta. Seuraa hotellien turvallisuusohjeita. Seuraa lentoyhtiöiden tietoja aktiivisesti, ulkoministeriö neuvoo tänään päivätyssä tiedotteessa.

Ulkoministeriö kehottaa ensisijaisesti pysymään turvallisessa paikassa paikallisviranomaisten linjausten mukaisesti ja odottamaan kehitystä toistaiseksi.

– Matkailija vastaa matkapäätöksestään itse. Tämä koskee myös päätöstä siitä, jääkö matkailija odottamaan tilanteen rauhoittumista turvallisessa paikassa vai onko hänen tarpeellista lähteä poistumaan maasta vaihtoehtoisten reittien kautta, ulkoministeriö muistuttaa.

– Mikäli lentosi on peruttu, suurlähetystö kehottaa olemaan yhteydessä suoraan lentoyhtiöön ja seuraamaan lentoyhtiön tiedottamista. Huomioi, että naapurivaltioiden lentokentät voivat myös olla ruuhkautuneita ja lentoihin voi tulla muutoksia.

Suomen passin haltija tarvitsee viisumin Saudi-Arabiaan sekä Omaniin. Lisäksi kannattaa huomioida, että rajanylityspaikat voivat olla ruuhkautuneita. Matkustaminen naapurimaihin maateitse voi kestää normaalia pidempään. Vettä, ruokaa ja käteistä on hyvä varata matkaa varten, ohjeessa todetaan.

Finnair kertoi eilen Ylelle, että lentojen peruutukset vaikuttavat noin 4000 asiakkaaseen Arabiemiraateissa sekä Qatarissa. Doha on suosittu transit-lentokenttä.