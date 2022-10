Ulkoministeri: Vladimir Putinin ainoa taktiikka on terrori

– (Vladimir) Putinin ainoa taktiikka on terrori Ukrainan kaupunkeja kohtaan, mutta hän ei murra Ukrainaa. Tämä on myös hänen vastauksensa kaikille myötäijöille, jotka haluavat puhua hänen kanssaan rauhasta: Putin on terroristi, joka puhuu ohjuksilla, tviittaa Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.

Venäjä on iskenyt maanantaina useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Pääkaupunki Kiovaan kohdistunut ohjustulitus on ollut pahinta sitten sodan alkupäivien helmikuussa. Ohjuksia on osunut useisiin siviilikohteisiin.

Tuhoja on raportoitu myös muun muassa Dniprosta, Lvivistä, Mykolaivista, Ternopilistä, Zhytomyristä ja Zaporizzjasta.

Tarkkaa tietoa kuolonuhrien ja haavoittuneiden määrästä ei vielä ole.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022