Ukrainan ulkoministeri: Hyökkääjän ohjusisku järjetöntä barbaarisuutta

Venäläisten torstainen ohjusisku oli yksi suurimmista tähän mennessä. Ukrainan mukaan ohjuksia ammuttiin yli 120.

Iskut vahingoittivat siviili-infrastruktuuria ja katkaisi sähköjä eri puolilla Ukrainaa. Lvivissä maan länsiosassa 90 prosenttia kaupungin väestöstä sanotaan jääneen ilman sähköä, Kiovassa 40 prosenttia.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kuvasi Twitterissä iskua ”järjettömäksi barbaarisuudeksi”.

– Nämä ovat ainoat sanat, jotka tulevat mieleen nähdessäni Venäjän laukaisevan uuden ohjussarjan rauhanomaisiin Ukrainan kaupunkeihin ennen uutta vuotta.

– Tällaisten joukkosotarikosten edessä ei voi olla puolueeton. Puolueettomana esiintyminen tarkoittaa olemista Venäjän puolella, Kuleba kirjoittaa.

Senseless barbarism. These are the only words that come to mind seeing Russia launch another missile barrage at peaceful Ukrainian cities ahead of New Year. There can be no ‘neutrality’ in the face of such mass war crimes. Pretending to be ‘neutral’ equals taking Russia’s side.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2022