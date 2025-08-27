Ulkomaalaistaustaisten osuus liikennerikoksista nousi täällä 40 prosenttiin – poliisi huolissaan

Ulkomaalaistaustaisten tekemät liikennerikokset ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asia ilmenee poliisin julkaisemista tilastoista.

Vuonna 2015 ulkomaalaistaustaisten osuus liikennerikoksista oli Helsingissä 28 prosenttia. Nyt osuus on noussut jo noin 40 prosenttiin.

Tuloksia esittelee viestipalvelu X:ssä Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein.

– Syitä ovat muun muassa eri liikennekulttuuri, ajokoulutus ja liikennesääntöjen tuntemus, Pasterstein erittelee taustatekijöitä.

Hänen mukaansa poliisi pyrkii parantamaan tilannetta monikielisellä viestinnällä, yhteistyöllä ja liikennevalvonnalla.

Ulkomaalaistaustaisten määrän nousua rikostilastoissa voi osittain selittää sekin, että ulkomaalaistaustaisten osuus pääkaupunkiseudulla on kasvanut. Se ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä ulkomaalaisten osuus ei ole kasvanut yhtä nopeasti kuin heidän korostumisensa liikennerikoksissa.

Pasterstein huomauttaa, että ulkomaalaistaustaisten osuus pääkaupunkiseudulla oli vuonna 2015 noin 15 prosenttia. Heidän osuus on nyt noin 25 prosenttia.

– Tällä on myös suuri merkitys, Pasterstein huomauttaa.

Hänen mukaansa poliisin tavoite on kaikille sama: Turvallinen liikenne.