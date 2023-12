Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja: USA:n tilanne vauhdittanut DCA-sopimusten läpivientiä

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) arvioi, että Yhdysvaltojen tulevat presidentinvaalit ovat vauhdittaneet Pohjoismaiden meneillään olevien DCA-prosessien saattamista maaliin.

– Voisin tunnistaa, että sekä Suomi, Ruotsi että Tanska ovat jossain määrin kiirehtineet DCA-sopimustensa läpivientiä, Kiljunen sanoo Verkkouutisille.

Hän huomauttaa, että DCA-sopimusneuvottelut ovat olleet Norjassa ja Tanskassa ”kohtuullisen pitkiä prosesseja” ja vieneet vuosia.

– Se, että Ruotsi vetää tämän puolessa vuodessa ja Suomi puolessatoista vuodessa, niin tätä on varmasti pyritty jouduttamaan niin, että nämä saadaan maaliin ennen kuin Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjat ovat täydessä käynnissä.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit järjestetään marraskuussa 2024. Kampanjoiden odotetaan kiihtyvän syksyllä. Tämä kaikki heijastuu tavalla tai toisella maan hallintoon:

– Kaikki keskittyy vain vaaleihin, ja sittenhän me emme tiedä, mikä se jatkotilanne on. On paljon selkeämpää, jos sopimuksiin mennään, että ne tehdään tässä kohtaa.

Julkisuudessa puheet Donald Trumpin mahdollisuudesta palata presidentiksi ovat viime aikoina kiihtyneet.Trump on aiemmin väläyttänyt kriittistä suhtautumistaan Natoon.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan mukaan DCA-sopimuksissa kyse ei ole tähän liittyen mistään ”plan B:stä”, vaan jäsenyyttä täydentävästä ”A Plussasta”.

– Tämä on osa liittoutumisen prosessia, jossa Suomi on ollut mukana liittyessään Natoon. Tämä (DCA-sopimus) täydentää ja syventää sitä.

Suomessa neuvottelut DCA-sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa käynnistyivät alkusyksystä 2022, ja Ruotsissa tämän vuoden puolella. Suomessa neuvottelujen ennakoitiin vievän alun perin 1-2 vuotta.

Norjalla ja Yhdysvalloilla on jo olemassa DCA-sopimus, Ruotsi allekirjoitti oman sopimuksensa 5.12 ja Tanska on vastikään päättänyt sopimusneuvottelut. Suomen on määrä allekirjoittaa DCA-sopimus ensi viikolla Yhdysvalloissa.

DCA-sopimukset menevät vielä allekirjoitusten jälkeen parlamenttien käsittelyyn ja hyväksyttäviksi. Suomessa hallituksen esitystä käsittelee eduskunta keväällä.

– Voisin kuvitella, että Suomen, Ruotsin ja ehkä Tanskankin sopimukset tehdään kesään mennessä.