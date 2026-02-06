Ukrainassa tapahtuu hirveitä – ”sodan hiljaisin ja vaarallisin muoto”

Ukrainan sodassa on meneillään vaihe, josta puhutaan yhä liian vähän, toteaa eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell (kok.).

– Kulttuurinen kansanmurha on sodan hiljaisin ja vaarallisin muoto, ja se on käynnissä Ukrainassa. Venäjä ei tapa vain ihmisiä, vaan pyrkii hävittämään kokonaisen kansan muistin, kielen ja identiteetin, kansanedustaja kirjoittaa X-palvelussa.

Limnellin mukaan kulttuurista kansanmurhaa tehdään etenkin lasten kautta.

– Miehitys näkyy kouluissa ennen kuin se näkyy kartoissa. Opetussuunnitelmat vaihdetaan, ukrainalaisuus leimataan valheeksi ja lapset ohjataan sotilaallisiin nuorisoryhmiin. Tämä ei ole yksittäistä propagandaa, vaan järjestelmällinen hanke tehdä miehityksestä pysyvä, hän kertoo.

– Samaan aikaan museoita ryöstetään, arkistoja siirretään ja muistomerkkejä puretaan. Kun historia katoaa, katoaa myös kyky todistaa oma olemassaolo. Venäjälle historia ei ole menneisyyttä, vaan ase, jolla oikeutetaan väkivalta ja rajojen rikkominen.

Limnell toteaa, että Ukrainassa tapahtuvan kulttuurisen kansanmurhan ”pitäisi kiinnostaa myös suomalaisia”.

– Kyse ei ole vain Ukrainasta, vaan mallista. Kun todellisuus ei tue tarinaa, todellisuus muutetaan. Koulut, historia ja lapset ensin. Turvallisuus ei ole vain aseita, vaan kykyä suojella identiteettiä ja totuutta.