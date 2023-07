Ukrainassa sodittu pian 500 päivää – kolme lasta kuolee tai haavoittuu päivittäin

Ukrainan sodan alkamisesta tulee kuluneeksi 500 päivää lauantaina 8. heinäkuuuta. Ukrainassa on kuollut tai haavoittunut päivittäin keskimäärin kolme lasta Venäjän aloitettua hyökkäyksensä. Monet lapset ovat sodan traumatisoimia ja kärsivät uni- sekä puhevaikeuksista, raportoi Pelastakaa Lapset.

YK:n mukaan sota on vaatinut yli 25 000 siviiliuhria helmikuun 24. päivästä 2022 kesäkuun 30 päivään 2023 mennessä. Lapsia on kuollut 535 ja haavoittunut yli tuhat. Yli 90 prosenttia siviiliuhreista on pommitusten seurausta. Räjähteet ovat erityisen vaarallisia lapsille.

Yli 240 lasta kuoli vuoden 2022 maaliskuussa, mikä tekee kuukaudesta hengenvaarallisimman lapsille Ukrainassa. Lapsiuhrien määrä on laskenut sodan jatkuessa, mutta lapsia kuolee ja vammautuu edelleen.

Kesäkuussa tapahtuneet pommitukset ja viime viikkoinen hyökkäys Kramatorskiin ovat vaatineet yhteensä 54 lapsiuhria. Kramatorskissa kuoli 12 siviiliä, mukaan lukien 14-vuotiaat kaksostytöt sekä teini-ikäinen tyttö.

Pommituksista ja väkivaltaisuuksista selvinneet lapset kokevat merkittävää psykologista kuormitusta. Monet reagoivat koviin ääniin, kuten hälytyksiin, ohjusiskuihin ja pommituksiin, joita tapahtuu päivittäin.

Huhtikuussa 2022 12-vuotias Zoriana ja hänen äitinsä olivat nousemassa junaan Kramatorskissa paetakseen Länsi-Ukrainaan, kun ohjus iski täydelle junalaiturille vain parin metrin päähän. Äiti ja lapsi jäivät aseman sisälle vangiksi. Noin 60 ihmistä kuoli ja yli 120 haavoittui iskussa.

– Ensin tuli räjähdys, ja sitten paljon ihmisten huutoa. Äiti ei uskaltanut nousta ylös, koska hän pelkäsi, että tulee toinen ohjus, Zoriana muistelee Pelastakaa Lapset ry:n tiedotteessa.

– Äiti oli huolissaan. Sisäänkäynnin kohdalla oli kuolleita paljon, emme päässeet ulos. Siinä oli paljon kuolleita lapsia ja aikuisia eikä äiti uskaltanut mennä ulos sitä kautta. Joku pakotti toisen oven auki ja pääsimme ulos. Sitten näin maassa ohjuksen. Äiti näki sen myös ja pyörtyi.

Tuhoisa isku jätti jälkensä Zorianaan. Hänellä on sydänvaivoja ja psyykkisiä ongelmia, lisäksi hän pelkää kovia ääniä ja sireenejä. Hän on äitinsä kanssa toipumassa Länsi-Ukrainassa.

Psykososiaalisen tuen tarjoaminen, digitaaliset oppimiskeskukset ja lapsiystävälliset tilat antavat lapsille mahdollisuuden käsitellä kokemuksiaan ja toipua. Kateryna työskentelee psykologina Pelastakaa Lasten lapsiystävällisessä tilassa Harkovassa, jossa koulutettu henkilöstö tukee lapsia normaaliin elämään.

Kateryna auttaa lapsia käsittelemään sodan stressiä taiteen kautta. Tarve on kasvavaa.

– Lapset alkavat änkyttää, heillä on unihäiriöitä ja he pelkäävät, että jotain sellaista tapahtuu uudelleen. Taideterapiassa lapset voivat purkaa stressiä ja kohdata pelkojaan turvallisesti, Kateryna kuvailee tiedotteessa.

– 500 päivää sotaa on vaatinut yli 500 lapsiuhria Ukrainassa. Siviilirakennukset kuten koulut ja sairaalat eivät voi olla sodankäynnin kohteita. Tyhjät puheet eivät auta lapsia, hyökkäykset on lopetettava välittömästi, vaatii tiedotteessa Pelastakaa Lapset -järjestön Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 tarjoten humanitaarista apua lapsille ja perheille. Järjestö tukee myös Ukrainasta paenneita perheitä eri puolilla Eurooppaa.

Zorianan ja Katerynan nimet on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

