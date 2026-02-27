Ukrainan vastahyökkäys siirtyi uuteen vaiheeseen

Ukrainan asevoimat hyödynsi helmikuun alussa Starlink-satelliittiyhteyksiin tehtyjä rajoituksia ja aloitti paikallisia hyökkäyksiä erityisesti rintaman eteläosissa.
Monien Venäjän yksiköiden viestiyhteydet ilmeisesti katkesivat kokonaan, eikä drooneja pystytty käyttämään aiempaan tapaan. Tukalin tilanne oli etulinjan harmaalle alueelle edenneillä pienillä jalkaväkiryhmillä, jotka jäivät eristyksiin ilman huoltoa.
Ukrainan vastahyökkäykset ovat monin paikoin onnistuneet ennakko-odotuksia paremmin.
Maan asevoimista on silti korostettu, että päätavoite on siirtää etelässä painopistettä kauemmas Zaporižžjan kaupungista, jota vastaan Kreml oli suunnitellut laajaa hyökkäystä. Paikalliset vastaiskut mahdollistavat Ukrainan puolustusasemien kohentamisen.
Ukrainan 425. rynnäkkörykmentin kerrotaan ajaneen Venäjän 69. prikaatin joukot pois Ternoven kylästä. Se ei ollut osa rintamalinjan syvää harmaata aluetta, sillä venäläisjoukot olivat saaneet sen aiemmissa taisteluissa vankasti haltuunsa.
Ternoven valtaus on nostettu esimerkiksi siitä, että Ukrainan operaatio on edennyt uuteen vaiheeseen. Rintaman eteläosien hyökkäyksessä kolme viikkoa kului pienten jalkaväkiryhmien ajamiseen etulinjan tuntumasta. Nyt ukrainalaiset pystyvät etenemään harmaata aluetta kauemmas.
Taisteluiden painopiste on ollut Pokrovskin ja Huljaipolen kaupunkien välisellä rintamalohkolla. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä on siirtänyt joukkojensa tueksi lisää tykistöä ja drooneja. Eteneviä ukrainalaisia on lisäksi moukaroitu tuhoisilla liitopommeilla.
Avointen lähteiden analyytikko Clément Molin huomauttaa Venäjän menettäneen muutamassa alueet, joiden miehittämiseen meni yli neljä kuukautta.
