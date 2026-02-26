Rintaman kauhujen kylässä venäläisillä on 12 minuuttia elinaikaa

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n erikoisjoukkoihin kuuluva Ferrata-yksikkö käy kovia taisteluita Stepnohirskin kylässä, joka on viimeinen Ukrainan linnoitusalue elintärkeän Zaporižžjan kaupungin puolustamisessa eteläisellä rintamalla.

Ukrainalaiset ja venäläiset käyvät rajua asutuskeskustaistelua Stepnohirskissä, jonne hyökkääjä on sijoittanut noin 20 000 sotilasta tavoitteenaan raivata tie pohjoiseen kohti 22 kilometrin päässä sijaitsevaa Zaporižžjan kaupunkia, joka on tärkeä teollisuuskeskus. Zaporižžja on samannimisen alueen keskus.

GUR:n Ferrata-yksikön tehtäviin kuuluvat tiedustelu, vastahyökkäykset ja iskut venäläisten linjoihin pakottaen heidät perääntymään, kun hyökkääjä yrittää perustaa asemia etulinjaan.

The Times vieraili Stepnohirskissä samaan aikaan, kun Ferrata-yksikkö suoritti operaatiota. Tiedusteluryhmä oli kolmen päivän aikana pääsyt ukrainalaisten selustaan kaivautuneiden venäläissotilaiden lähelle. Tarkoituksena oli ottaa kaksi venäläistä vangiksi.

Ukrainalaiset teeskentelivät olevansa venäläisiä ja onnistuivat kutsumalla houkuttelemaan yhden hyökkääjän sotilaan esiin. Hänet ammuttiin kuoliaaksi. Toinen kieltäytyi antautumasta, joten ryhmä eliminoi hänet FPV-droonilla, minkä jälkeen ukrainalaiset vetäytyivät.

– Yhden mobilisoidun venäläissotilaan elinajanodote täällä on arviolta noin 12 minuuttia, ei sen enempää, Nine-nimellä esiintyvä Ferratan upseeri sanoo The Timesille.

– Ja hänen henkensä hinta kranaateilla ja FPV-drooneilla mitattuna on noin 4 000–6 000 euroa.

Venäjä on keskittänyt Zaporižžjan alueelle arviolta 65 000 maajoukkojen sotilasta.

Ukrainan asevoimien komentajan, kenraali Oleksadr Syrskyin mukaan 31 700 venäläissotilasta surmattiin koko pitkällä Ukrainan rintamalinjalla tammikuussa.

Ukrainan joukot eliminoivat kymmeniätuhansia venäläissotilaita kuukaudessa ja pyrkivät nostamaan määrän 50 000:een.

Riippumattoman venäläismedia meduzan tuore tutkimus viittaa siihen, että muutokset Venäjän virallisessa dokumentaatiossa ovat ruokkineet länsimaissa epätarkkoja analyysejä kaatuneiden venäläissotilaiden oletetusti kiihtyvästä määrästä Ukrainan rintamalla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Vuosina 2022–2024 kadonneiksi ilmoitettuja sotilaita on nyt julistettu kuolleiksi joukolla, ja he näkyvät tilastoissa vuoden 2025 tappioina.

Ukrainan joukkojen eteläisellä rintamalla tekemien hyökkäystoimien kerrotaan pakottaneen venäläiset vetäytymään Zaporižžjan kaupungin suunnalla. Ukrainalaiset pyrkivät parantamaan operatiivista tilannetta ja vahvistamaan joukkojensa taktista asemaa.

Erityisesti hyökkäystoimien Huljaipolen suunnalla sanotaan pakottaneen venäläiset kääntämään huomionsa pois Zaporižžjan kaupungin suunnalta.