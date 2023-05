”Ukrainan vastahyökkäys on jo alkanut”

Venäjään ja Valko-Venäjään erikoistunut analyytikko Konrad Muzyka arveli 8. toukokuuta Ukrainan vastahyökkäysen olevan käynnissä, mutta ”nyt olevansa lähes täysin varma siitä”.

– Odotan sen alkavan äänekkäästi, tai toisin sanoen, useilla Ukrainan maavoimien operaatioilla eri rintamalohkoilla: Kreminna, Kupjansk, Bahmut, Avdijivka, Vuhledar. Ukraina yrittää pakottaa Venäjän siirtelemään joukkojaan eri pienempiin ja suurempiin hyökkyskohtiin, kirjoittaa Muzyka.

Muzykan arvion mukaan Ukrainan päätavoitteina on Etelä-Ukrainan vapauttaminen ja venäläisten maayhteyden katkaiseminen Krimin niemimaalle.

– Lisäksi odotan ukrainalaisten aktiivista toimintaa Venäjälle: lennokki- ja ohjusiskuja sekä sabotaasitehtäviä venäläisjoukkojen liikkuvuuden ja huollon heikentämiseksi. Oletettavaa on myös Ukrainan psykologiset operaatiot venäläisten taisteluhalun heikentämiseksi ja sekasorron aiheuttamiseksi venäläisjoukkojen ja siviilihenkilöstön keskuudessa.

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) May 12, 2023