Ukrainan väitetään koonneen joukkoja yllätysiskuun

Venäjän joukot ovat jatkaneet viime viikkojen aikana kiivaita hyökkäyksiä Itä-Ukrainassa muun muassa Bahmutin lähialueella ja Vulhedarissa.

Luhanskissa Kreminnan luona aiemmin edenneitä ukrainalaisjoukkoja on yritetty työntää takaisin vahvistusten avulla.

Tilanne on käymässä Bahmutin luona yhä vaikeammaksi Ukrainan kannalta, sillä kaupungin pohjois- ja eteläpuolelta edenneet venäläisjoukot pystyvät uhkaamaan huoltoteitä tykistöllä. Alueella sijaitsevaa pääpuolustuslinjaa ovat pitäneet hallussa aluepuolustusjoukot ja reserviläiset, joten kokeneemmat yksiköt ovat tiettävästi pysyneet reservissä mahdollisia läpimurtoja varten.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla on esitetty viime päivinä huolia Ukrainan mahdollisista vastahyökkäyksistä. Kovia tappioita rynnäköissä kärsineiden venäläisyksiköiden taistelutehon arvioidaan heikentyneen.

Donetskin separatistijoukkoja komentanut Alexander Khodakovski varoittaa julkaisussaan rintaman eteläosissa sijaitsevasta Vulhedarista.

Hänen mukaansa ukrainalaisjoukot ovat tutkineet pienillä tiedusteluhyökkäyksillä Venäjän puolustuslinjoja ainakin kahden yön aikana ja herättäneet epäilyjä pian alkavasta vastahyökkäyksestä. Khodakovski toteaa venäläisjoukkojen olevan tilanteen vuoksi korkeassa hälytystilassa.

– Tähän johtopäätökseen viittasi myös havainto joukkojensiirroista Dimitrovista oletettavasti Vulhedarin suuntaan. Tiedustelutieotjen mukaan alueelle siirretty sotilaiden ja kaluston määrä voi muuttaa rintamatilannetta merkittävästi, Alexander Khodakovski kirjoittaa Telegramissa.

Venäläiset sotabloggaajat ja -kirjeenvaihtajat esittivät huolia Vulhedarin suunnasta jo syksyllä Harkovan vastahyökkäyksen jälkimainingeissa. Venäjän kannalta alueella tapahtuva läpimurto voisi olla tuhoisa, sillä se jakaisi Ukrainan eteläosia miehittävät joukot kahteen osaan.

Khodakovsky is worried about Vuhledar. Says Ukrainians are preparing a strike group there for a counterattack. A couple other channels saying the same. pic.twitter.com/KauBOC3mkc

— Dmitri (@wartranslated) February 5, 2023