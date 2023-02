Kremlin synkkä taktiikka: Tykinruokaa käytetään loputtomissa rynnäköissä

Länsimaisten arvioiden mukaan Venäjän asevoimat on menettänyt kaatuneina ja haavoittuneina jo lähes 200 000 sotilasta Ukrainassa.

Venäläisjoukkojen arvioidaan kärsineen viime kuukausina erityisen suuria tappioita Itä-Ukrainan Bahmutin ja Soledarin ympäristössä tehdyissä rynnäköissä, joita New York Timesin hallintolähteet kuvailevat ”teurastukseksi”.

Kremlin arvioidaan hakevan nyt epätoivoisesti mitä tahansa voittoa taistelukentällä. Bahmutin kautta kulkevat maantie- ja rautatieyhteydet olisivat Venäjän kannalta hyödyllisiä muualle Donetskiin suuntautuvan etenemisen kannalta. Satojen sotilaiden arvioidaan kaatuneen päivittäin hyökkäyksissä, joihin lähetetään heikosti koulutettuja sotilaita ja entisiä vankeja.

Ukraina on joutunut sitomaan taisteluun yhä enemmän yksiköitään eli noin kymmenen prikaatia. Bahmutin alueen pääpuolustuslinjaan on sijoitettu aluepuolustusjoukkoja ja reserviläisiä, joten kokeneemmat ukrainalaisjoukot on pystytty toistaiseksi pitämään reservissä. Niitä on tiettävästi käytetty tilanteissa, joissa venäläisten rynnäköt ovat uhanneet murtaa puolustuslinjan.

Asiantuntijat eivät usko Kremlin välittävän omista tappioistaan. Presidentti Vladimir Putinilla ei ole kotimaassa poliittista vastavoimaa, ja propagandassa Ukrainan sota esitetään toisen maailmansodan kaltaisena kamppailuna. Tietyn pisteen jälkeen sotatappiot voivat kuitenkin horjuttaa presidentin kannatusta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin arvion mukaan monet kriittiset huoltotarvikkeet olisivat loppumassa venäläisjoukoilta. Esimerkiksi tykistöammuksista ja täsmäaseista vaikuttaa olevan pulaa.

Viron varapuolustusministeri Kusti Salm varoittaa Venäjän kestävän huomattavasti korkeampia tappioita kuin Ukraina. Bahmutin suunnalle on siirretty noin 40 000–50 000 vankia.

– Heitä vastassa on tavallisia sotilaita, joilla on perheitä ja jotka ovat käyneet läpi tavanomaisen koulutuksen. Nämä ihmiset ovat tärkeitä Ukrainan asevoimille. Tässä mielessä vaihtosuhde on epäreilu, koska Venäjän kannalta vankeja voi uhrata. Operatiivisessa mielessä tämä on hyvin epäreilu vaihtokauppa ukrainalaisille ja ovela taktinen veto Venäjän puolelta, Kusti Salm sanoi.