Ukrainan väitetään käyttäneen uusia täsmäaseita Bahmutissa

Ukrainan asevoimien kerrotaan iskeneen venäläisjoukkojen asemiin Bahmutissa JDAM-täsmäpommeilla.

Perinteisen pommin ympärille kiinnitettävä JDAM-paketti ohjaa aseen kohteeseensa pienten siipien avulla. Sen kantama on noin 70 kilometriä.

Ukrainan 77. maahanlaskuprikaatin jakamalla videolla näkyy, kuinka lennokki tarkkailee raunioituneita kerrostaloja Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin yllä. Ukrainalaisjoukot hallitsevat edelleen kaupungin länsiosia.

Kahdessa eri kohteessa tapahtuu voimakas räjähdys, jonka sanotaan olleen seurausta JDAM-iskusta. Iskujen kerrotaan osuneen venäläisjoukkojen käyttämään varastoon ja joukkokeskittymään.

Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Inhat vahvisti maaliskuun lopulla maan asevoimien ottaneen JDAM-täsmäaseet käyttöön. Ne voidaan kiinnittää jopa 900-kiloisiin pommeihin, mikä mahdollistaa voimakkaammat iskut esimerkiksi linnoitettuja kohteita vastaan.

Videolla kiitetään United24-alustan kautta annettuja lahjoituksia, joiden turvin alueella taisteleville ukrainalaisjoukoille on hankittu uusia lennokkeja. Ne ovat olleet ratkaisevan tärkeitä Wagner-palkkasotilaiden ja Venäjän yksiköiden liikkeiden seurannassa ja tykistötulen ohjaamisessa.

