Ukrainan upseeri povasi Bahmutin rintaman romahdusta

Venäjän asevoimat ei ole onnistunut saartamaan tai valloittamaan Donetskin alueella sijaitsevaa Bahmutin kaupunkia koko talven kestäneistä taisteluista huolimatta.

Rynnäköiden painopistettä siirrettiin huhtikuussa kaupungin keskustaan, jossa Wagner-palkkasotilaat ovat edenneet hitaasti kärsien samalla raskaita tappioita. Venäjän VDV-maahanlaskujoukot siirtyivät puolestaan asemiin Bahmutin sivustoille.

Taistelut ovat saaneet runsaasti julkisuutta myös Wagneria johtavan Jevgeni Prigozhinin ja Venäjän puolustusministeriön erikoisen riitelyn vuoksi. Prigozhin on toistuvasti valittanut ammuspulasta ja väittänyt joukkojensa olevan romahduksen partaalla. Asiantuntijat ovat kehottaneet suhtautumaan oligarkin väitteisiin varauksella.

Sotatilanteesta aktiivisesti tviittaileva Ukrainan asevoimien upseeri on jakanut oman arvionsa taisteluista pohjautuen tietoihin, jotka eivät hänen mukaansa vaaranna operaatioturvallisuutta. Wagnerin värväämät vangit ovat pystyneet etenemään vain raskaan tykistötulen avulla.

– Jos tykistöä häiritään tai heidän ammuksensa loppuvat, niin vangit eivät etene. Valitettavasti ammuspulamme häiritsee vastatykistötulta, Tatarigami-nimimerkillä kirjoittava ukrainalaisupseeri toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa Wangerin ja Venäjän puolustusministeriön välillä on edelleen vakavia jännitteitä sekä johtotasolla että tavallisten sotilaiden välillä. Palkkasotilaiden kerrotaan syyllistyvän jatkuvasti sotarikoksiin ja kohtelevan asevoimien upseereita epäkunnioittavasti ilman seurauksia.

Venäjän asevoimien yksiköt ovat pääasiassa seuranneet perässä ja asettuneet asemiin Wagnerin valtaamille alueille Bahmutin rintamalla. Koordinaatio on ollut heikkoa, mikä on lisännyt palkkasotilaiden rynnäkköjen aiheuttamia tappioita.

”Susien” ja muiden uusien palkkasoturiryhmien ilmaantuminen on vain kärjistänyt koordinaation ja logistiikan ongelmia. Venäläisten sekalaiset joukot eivät myöskään jaa tiedustelutietoja keskenään.

– Esimerkki: hiljattain muodostettu ”Susien” ryhmä ajoi kohti Ukrainan linjoja ilman koordinaatiota ja yritti saavuttaa mainetta. Alue ja tilanne ei ollut heille tuttu, joten he ajoivat maamiinaan ja kuolivat. Haavoittuneet oli evakuoitava, Tatarigami kirjoittaa.

Hänen mukaansa Venäjän puolustusministeriö ei ole toimittanut Wagnerille riittävästi ammuksia ilmeisesti siksi, että venäläisjoukot yrittävät valmistautua koko rintamalinjalla Ukrainan odotettuun keväthyökkäykseen.

Ilman tykistöylivoimaa Wagner-joukkojen tappiot kasvavat kestämättömälle tasolle eivätkä johda tuloksiin. Venäjän kannalta haasteena on, ettei palkkasotilaita ole koulutettu monimutkaisten ja järjestelmällisten puolustusasemien valmisteluun.

Upseerin mukaan tämä voi luoda yllättävän mahdollisuuden Ukrainalle.

– Vaikka ei ole tiedossa, päättääkö sotilasjohtomme toteuttaa vastahyökkäystä juuri tällä alueella, on hyvin mahdollista, että Venäjän yhdeksän kuukauden aikana saavuttama eteneminen tullaan kumoamaan viikon kuluessa. Ja tämä johtaisi läpimurtoon ja Horlivkan ja Donetskin taka-alueiden saartamiseen, Tatarigami kirjoittaa.

Upseerin mukaan Bahmutissa taistelevien venäläisjoukkojen heikko tilanne tarkoittaa, että vastahyökkäys tulisi aiheuttamaan merkittävän shokkivaikutuksen heidän taistelutahdolleen.

– Tämä on vain yksi mahdollinen suunta tämänkaltaiselle hyökkäykselle, upseeri toteaa.

