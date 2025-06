Ukrainan tukipaketti sisältää ensimmäiset osat kotimaan teollisuudelta

Suomi toimittaa 29. puolustustarvikeapulähetyksen Ukrainalle. Asiaa koskeva päätös on valmisteilla valtioneuvoston ja tasavallan presidentin päätettäväksi.

– Tämänkertainen lähetys sisältää ensimmäiset toimitukset kotimaiselta teollisuudelta, jotka on tilattu puolustusministeriön käynnistämän Ukraina-tukiohjelman puitteissa. Ohjelma on saatu hienosti liikkeelle, ja kiinnostus siihen osallistumiseen on ollut erittäin laajaa. Suomalaiset tuotteet ovat laadukkaita ja kovissa olosuhteissa toimiviksi todettuja, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo tiedotteessa.

Lähetyksen sisältämien suorituskykyjen korvaamisen arvioidaan maksavan Suomelle noin 143 miljoonaa euroa. Suomen Ukrainaan toimittaman puolustusmateriaalin yhteenlaskettu arvo on nyt 2,8 miljardia euroa.

Puolustusministeriö käynnisti keväällä 2025 tukiohjelman, jolla Ukrainaan toimitettavia tilauksia kohdennetaan kotimaisille puolustusteollisuuden yrityksille. Lähtökohtana hankinnoille ovat Ukrainan kriittiset tarpeet, tuotteen soveltuvuus luovutettavaksi sekä yritysten tuotanto- ja toimituskyky.

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun tarkemmasta sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin. Avussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.