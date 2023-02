Ukrainan tiedustelupäällikkö: Venäjä on kuplavaltio

Serbian hallitus, jota monet Venäjällä odottivat, kieltäytyi lähettämästä Moskovaan aseita Ukrainan jatkuvan hyökkäyksen aikana, kertoo Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov Ukrinformin mukaan.

– Itse asiassa melkein ainoa maa, joka todella toimittaa (Venäjälle) enemmän tai vähemmän vakavia aseita, on Iran. En kerro tässä mitään uutta. Pohjois-Koreasta oli uutisia, mutta meillä on ei ole vahvistusta tälle. Eikä ole ainuttakaan tapausta, jossa olisi kirjattu, että jokin ase olisi tullut Pohjois-Koreasta ja että sitä on käytetty. Ehkä emme vain ole vielä nähneet sitä tai ehkä menee kattamaan muita tarpeita, Budanov sanoi.

Hänen mukaansa Venäjä yrittää vain ostaa mitä tahansa mistä tahansa, koska heidän ongelmansa ovat todellakin merkittäviä.

– Serbia, johon kaikilla Venäjällä oli suuria toiveita, kieltäytyi lähettämästä heille aseita, Budanov jatkoi.

Tiedustelupäällikön mukaan Venäjä pyrkii ostamaan aseita enemmän tai vähemmän suuressa mittakaavassa kolmansien maiden kautta.

– Nyt he yrittävät Myanmarin kanssa. Saa nähdä mitä tästä tulee ajan mittaan. Mutta itse asiassa asetoimituksissa Venäjä rajoittuu Iraniin.

Budanov sanoi, että Venäjän federaatio on itse asiassa ”kuplavaltio”.

– Ja kuinka monta kertaa tämä on jo todettu? ”Punainen viiva! Venäjä käyttää ydinaseita, se jo melkein käyttää niitä!” Tätä on jatkunut jo jonkin aikaa. … Ensimmäisen kerran se tapahtui myöhään keväällä, ja sitten se jatkui kerran puolitoista kuukaudessa. Huipentuma oli loppukesästä syksyn puoliväliin. Tapahtuiko se? Ei, ei. Voivatko he antaa tämän iskun? Hypoteettisesti kaikki on mahdollista tässä elämässä. Onko se realistista? Ei, se ei ole mahdollista. Tämä johtuu siitä, että Venäjä on ”saippuakuplavaltio”. He liioittelevat kaikkea, Budanov sanoi.

Hän toteaa myös, että Venäjän johtajat ovat kaukana niistä idiooteista, joita he yrittävät esittää koko maailmalle.

– He ymmärtävät selvästi pääasian: ydinaseet eivät ole aseita, ne ovat strategisen pelotteen väline. Toiseksi kenen tahansa ydinpelotteen käyttö maailmassa johtaa, sanotaanko, kohtalokkaisiin seurauksiin sille, joka sen tekee. Kuka tahansa se on, Budanov lisäsi.